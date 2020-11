Bị vây bắt ngay biên giới, nhóm đối tượng bỏ lại bao tải chứa 100kg ma túy đá để thoát thân

Tin tức mới nhất ngày 6/11, báo CAND đưa tin, lực lượng bộ đội biên phòng cửa khẩu Thanh Thuỷ (Bộ đội biên phòng Nghệ An) cho biết, đơn vị mới bắt giữ được một số lượng lớn ma túy đá ở khu vực biên giới.



Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h30 ngày 4/11, lực lượng tuần tra Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh thủy, Bộ chỉ huy BĐBP Nghệ An gồm 16 cán bộ chiến sĩ do Thượng tá Nguyễn Trung Thành - Đồn trưởng chỉ huy phối hợp Chi cục Hải quan cửa khẩu Thanh Thủy đã tổ chức tuần tra đoạn biên giới ở cột mốc 462.



Việc tuần tra nhằm ngăn chặn và bắt giữ đối tượng nhập cảnh trái phép từ bên kia biên giới để vào Việt Nam. Vào thời điểm trên, lực lượng phát hiện một số đối tượng khả nghi nên tiến hành truy đuổi. Tuy nhiên, do địa hình rừng núi hiểm trở, trời mưa kết hợp với sương mù dày đặc khiến việc truy bắt khó khăn.



Để chạy thoát thân, các đối tượng đã bỏ lại 4 bao tải ở cách cột mốc 462 về phía Việt Nam khoảng 150m. Khi mở ra kiểm tra, tổ tuần tra phát hiện bên trong chứa khoảng 100kg ma túy đá.

Toàn bộ tang vật được bộ đội biên phòng Thanh Thủy thu giữ, đưa về Đồn Biên phòng để tiếp tục điều tra, làm rõ.



Hiện tại, các đối tượng vận chuyển ma túy qua biên giới vẫn đang bị Bộ đội Biên phòng Nghệ An phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn Lào tiến hành điều tra, truy bắt ráo riết.

Theo TN/SKCĐ