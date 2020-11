Giải quyết mâu thuẫn giúp bạn, nam thanh niên dùng súng AK bắn thủng bụng đối thủ

Tin tức mới nhất ngày 28/11, Zing đưa tin, Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) đã bàn giao 2 đối tượng gồm: Võ Tấn Quang (28 tuổi) và Nguyễn Cao Minh Trí (22 tuổi, cùng ngụ Kon Tum) cho Công an tỉnh Kon Tum để tiến hành điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng và Cố ý gây thương tích

Được biết, vụ việc xảy ra vào đêm 19/11 tại TP Kon Tum (tỉnh Kon Tum). Vụ sổ súng giữa đêm đã khiến một người bị thương.

Xác định đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng khi hung thủ sử dụng vũ khí quân dụng, Đại tá Lê Ngọc Phương, Cục phó C02 đã chỉ đạo Phòng 6 phối hợp điều tra và truy xét nghi phạm.

Nguyễn Cao Minh Trí và Võ Tấn Quang khi bị bắt giữ

Theo thông tin ban đầu, vào tối 19/11 Quang rủ Trí cùng một số người bạn khác mang theo hung khí đến nhà của Nguyễn Xuân Huy (24 tuổi, ngụ tỉnh Kon Tum) nhằm giải quyết mâu thuẫn.

Sau đó, Huy đã gọi anh em đồng bọn đến nhà Quang để trả thù nhưng lại không gặp. Đến khi trở về, Huy gặp nhóm của Quang nên hai bên lao vào đánh nhau. Trong lúc ẩu đả, Trí đã dùng súng AK bắn trúng vào bụng một người nhóm Huy, khiến người này bị thương nặng.

Sau khi gây án, Quang và Trí đã trốn khỏi địa phương. Theo Tiền Phong, Quang trốn xuống Vũng Tàu, Trí thì đi phi tang khẩu súng rồi trốn đi Bình Dương . Đến chiều 27/11, khi hai đối tượng hẹn gặp nhau ở Vũng Tàu thì bị công an bắt giữ.

Hiện tại, C02 đã di lý cả hai đối tượng về TP.HCM để điều tra, phối hợp với Công an tỉnh Kon Tum để truy tìm khẩu súng gây án.

Bước đầu tại cơ quan điều tra, Trí khai nhận bản thân mua khẩu súng của một người khác, khẩu súng này đã bị Trí vứt xuống sông.

Hiện trường vụ nổ súng khiến 1 người tử vong. Video: Zing

Theo TN/SKCĐ