Hải Dương: Đột kích 2 quán bar, karaoke phát hiện 99 'nam thanh nữ tú' sử dụng trái phép chất ma túy

Rạng sáng 28/6, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động và Công an TP Hải Dương đồng loạt ra quân tổ chức đột kích 2 quán là: Bar Ruby One (khu 6 phường Nhị Châu) và quán Karaoke VKT (đường Thanh Niên, phường Quang Trung).

Tại đây lực lượng chức năng đã phát hiện tổng số 114 người tại 9 phòng hát của hai quán đang bay lắc theo tiếng nhạc. Trong đó 90 người tại 07 phòng hát của quán Rube one, 24 người tại 2 phòng hát của quán Karaoke KTV.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều đĩa sứ, ống hút các gói tinh thể màu trắng và một số viện nén màu hồng (các đối tượng khai nhận là ma túy estasy và ketamine được mua từ nhân viên trong quán).

Sau khi đưa về trụ sở Công an, qua test nhanh phát hiện có 99 đối tượng dương tính với ma túy. Ttrong đó tại 7 phòng hát quán Bara Ruby one có 81 đối tượng, 2 phòng hát quán karaoke KTV có 18 đối tượng.

Theo Báo Công an nhân dân, Đại tá Phạm Minh Hải, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương cho biết: Quán Bar Ruby One là do Nguyễn Tiến Dũng và vợ là Trần Thị Hồng làm chủ nhưng các đối tượng nhờ người khác đứng tên đăng ký kinh doanh . Trước đó, vào ngày 13-7-2019, Công an tỉnh Hải Dương đã triệt phá điểm lắc tại bar Ruby One; quán không được cấp giấy phép hoạt động nhưng vi lợi nhuận các đối tượng vẫn lén lút hoạt động.

Theo điều tra của công an tỉnh Hải Dương, vỏ bọc bên ngoài quán Bar Ruby One vẫn phục vụ khách vào nghe nhạc, sử dụng rượu bia tại quầy bar mỗi ngày. Nhưng thực chất bên trong, khu vực đằng sau quán Bar được thiết kế thông với cơ sở phòng “bay” 2 tầng có 11 phòng (tầng 1 có 6 phòng, tầng 2 có 5 phòng) được thiết kế dành cho khách có nhu cầu sử dụng ma túy như ma túy đá, kẹo, ke bay lắc... Hiện công an đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của Pháp luật

Trước đó, rạng sáng ngày 27/6, Công an TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đã kiểm tra đột xuất cơ sở karaoke Duyên Hải (phường 2, TP.Đông Hà). Vào thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện trong 6 phòng hát của quán karaoke có hàng chục nam nữ tụ tập 'bay lắc'.



Qua test nhanh, Công an xác định có 30/52 trường hợp có mặt tại quán karaoke vào thời điểm đó dương tính với chất ma túy. Các đối tượng dương tính với ma túy trong độ tuổi từ 18-30. Đáng chú ý trong đó có 2 trường hợp còn là học sinh THCS sinh năm 2005 và 2006.

