Băng đảng buôn lậu khét tiếng sa lưới vì... máy bay chở nửa tấn ma túy không may bị rơi

Hốt hoảng tài xế cầm tuýt sắt thách thức, đuổi đánh nhau vì xích mích giao thông trên đường

Sau khi xảy ra xích mích trên đường, các tài xế xe tải đã xuống xe cầm theo tuýp sắt, lao vào đuổi đánh nhau trên đường khiến nhiều người ngán ngẩm.