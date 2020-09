Bất bình với loạt ảnh phố trung thu Hàng Mã ngập trong rác, nhân viên vệ sinh phải làm việc tới 3h

Nhưng vẫn con phố ấy, khi đồng hồ điểm 11h đêm, khi dòng người tấp nập đã về nhà, khi tiếng vui đùa tan biến, con phố dần yên ắng và chỉ còn lại 1 thứ duy nhất vẫn bám trụ lại. Đó là... rác. Những ngày cận kề Tết Trung Thu , phố Hàng Mã lại lên đèn, cờ quạt lung linh huyền ảo, Trung Thu một năm mới có một lần nên nhiều người dân đã chọn tới đây vui chơi, tận hưởng không khí Trung thu và có những bức ảnh để đời.

Hình ảnh phố Hàng Mã sau một ngày đón khách

"Cô ăn cơm nguội ở nhà từ 5h chiều sau đó bắt đầu đi dọn rác. 10h tối đói quá ăn thêm bát phở 30k ở Hàng Cót. Bình thường ở đó bán 50k, nhưng họ biết bọn cô là nhân viên vệ sinh nên bán 30k thôi. Giờ lại đói tiếp mất rồi", một cô công nhân công ty môi trường làm việc tại khu vực Hàng Mã chia sẻ.

Từ buổi chiều thì một cô công nhân sẽ phải dọn từ 15-20 xe rác bởi đây là dịp cao điểm. Đặc biệt càng gần Trung Thu thì cường độ làm việc lại càng tăng, theo lời chia sẻ từ những công nhân dọn vệ sinh này thi mấy hôm nay ngày nào cũng quét dọn đến 3h sáng mới xong. Đặc biệt không chỉ có rác thải mà còn la liệt những loại kẹo kéo hay bã kẹo cao su dính dưới mặt đường rất khó để làm sạch.

Những công nhân dọn vệ sinh thường xuyên phải oằn mình tăng ca

"Xe rác đang đợi ở ngã tư Hàng Mã - Hàng Lược, không còn thời gian để quét hay dùng xẻng xúc. Chị dùng tay bốc cho nhanh, kịp giờ xe chạy, xong tí quay lại quét sau", chị Bùi Thị Hương (công nhân Xí nghiệp môi trường đô thị Hà Nội) chia sẻ.

Phố Hàng Mã đã tấp nập từ khoảng 1 tuần trước kéo theo những vỏ trà sữa, đèn ông sao, túi ni-lon lại bị người dân vứt trắng cả mặt đường trên con phố Hàng Mã, Chả Cá, Hàng Lược. Nhiều người không khỏi cảm thán lên phố đi bộ mà cứ như đang đi chơi trên bãi rác.

Những hình ảnh gây bất bình trên mạng xã hội

Để hạn chế tình trạng xả rác vô độ này, cư dân mạng trên nhiều bài viết đã có gợi ý về việc người dân nên đem theo rác thải và tìm nơi có thùng rác công cộng để vứt. Nhưng theo một du khách chia sẻ thì: "Không thể cầm chiếc cốc đã uống hết chen chúc giữa biển người được. Không muốn đâu nhưng đành xả xuống đường vì di chuyển đã khó khăn nói gì đến việc tìm thùng rác để vứt."

Người dân tại khu vực này cũng hết sức bất bình vì nạn xả rác bừa bãi nhưng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm bởi biển người đông đúc chen lấn. Hiện nay các bài đăng trên mạng xã hội đều đang kêu gọi người dân đi chơi Trung Thu hãy có ý thức vứt rác đúng chỗ, không xả rác ra đường phố gây mất mỹ quan đô thị.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ