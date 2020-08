Bị bố mẹ bạn gái bắt chia tay ngay ngày đầu ra mắt vì lương chỉ có... 9 triệu

Your browser does not support HTML5 video.

Nhóm người đàn ông chửi bới, tấn công chiến sĩ CSGT khi bị chặn xe yêu cầu kiểm tra giấy tờ

Vụ việc xảy ra trong chiều ngày 27/8 trên đường Cách mạng Tháng 8, quận 1, TP HCM. Một chiến sĩ CSGT chặn đầu xe ô tô và yêu cầu tài xế xuất trình giấy tờ để kiếm tra nhưng bị nhóm người này chửi bới, hành hung.