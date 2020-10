Điên cuồng vì tình, gã bạn trai cũ bắt cóc và xích trói bạn gái trong tình trạng bán khỏa thân

Your browser does not support HTML5 video.

Xuất hiện clip vợ đánh người yêu của chồng dù 2 người đã ly hôn gây xôn xao cộng đồng mạng

Theo thông tin từ FB của người đăng clip thì không phải chị vợ tới đánh ghen mà là vì phẫn nộ với hành vi của anh chồng khi anh ta ân ái với người yêu nhưng lại để con chứng kiến và kể lại với vợ.