Con rể say xỉn chém bố vợ `không trượt nhát nào` vì... gọi mãi vợ không theo về

Công an huyện Châu Thành (tỉnh Trà Vinh ) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Sơn Sô Chiết (33 tuổi, ngụ tại ấp Ba Se A, xã Lương Hòa, huyện Châu Thành) để để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích. Nạn nhân là bố vợ của Chiết.

Cụ thể, ngày 24/5, Chiết đi ăn nhậu say xỉn cùng bạn bè sau đó đi về chòi của bố vợ là ông Sơn Hoàng (52 tuổi, ngụ cùng ấp) để tìm vợ là chị Sơn Thị Mỹ Hạnh và các con. Nhưng lúc này chị Hạnh nhất quyết không theo Chiết. Bực mình, Chiết lớn tiếng chửi bới vợ con và "nhạc phụ".

Chưa dừng lại, khi ông vừa mở cửa đi ra ngoài thì Chiết lấy con dao để gần đó chém trúng lưng bố vợ khiến người này gục tại chỗ. Phát hiện sự việc, chị Hạnh hô hào mọi người giúp khống chế Chiết rồi đưa ông Hoàng đi cấp cứu. Kết quả giám định cho thấy tỉ lệ thương tật của ông Hoàng là 4%.

Tại trụ sở Công an, bước đầu Chiết đã thừa nhận hành vi của mình. Cơ quan điều tra phát hiện khi gây án trong người Chiết nồng nặc mùi rượu. Hiện Công an vẫn đang mở rộng điều tra vụ việc.

Đối tượng Chiết tại cơ quan điều tra

Trong năm 2020 đã ghi nhận không ít các vụ con rể chém trọng thương bố vợ, con rể đoạt mạng bố vợ. Gần đây nhất là vụ việc do mâu thuẫn chuyện đặt tên khai sinh cho con mà đối tượng Lê Đức Hoàng (Thanh Hóa) đã dùng búa định đánh bố vợ trọng thương đến 41% cơ thể.

Công an huyện Nông Cống (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị đã bắt giữ Lê Đức Hoàng (SN 1988; ngụ xã Trung Chính, huyện Nông Cống). Hoàng là đối tượng đã đánh bố vợ bị thương nặng và bị Công an huyện Nông Cống phát lệnh truy nã từ tháng 4/2019.

Theo điều tra, chiều 23/6, sau khi nắm bắt thông tin Lê Đức Hoàng quay trở về địa phương ở xã Trung Chính, Công an đã lập kế hoạch vây bắt và tóm gọn được Hoàng trong đầu tối ngày 23/6.

Hồ sơ án cho thấy, cuối tháng 4/2019, do mâu thuẫn với bố mẹ vợ là ông Lê Văn B. (SN 1969; ngụ thôn Tống Sở, xã Trung Chính) trong việc đặt tên khai sinh cho con, Hoàng đã dùng búa đinh đập nhiều nhát vào cổ và vai bố vợ khiến nạn nhân bị thương nặng.

Gây án xong, Hoàng bỏ trốn xuống các tỉnh phía Nam. Công an huyện Nông Cống đã phát lệnh truy nã toàn quốc. Hiện cơ quan Công an vẫn đang thụ lý vụ việc.

