Bắt đối tượng đâm tử vong nam thanh niên tại quán bia

Trước đó, như Tuổi trẻ xã hội đã đưa tin, khoảng 19h ngày 11/7, tại quán bia TV trên đường Vũ Công Đán có hai nhóm thanh niên khoảng 10 người đến uống bia, ngồi 3 bàn liền nhau. Tuy nhiên, trong lúc ngồi nhậu thì hai nhóm xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

Lúc này, một nam thanh niên bị đối tượng trong nhóm ăn nhậu rút dao đâm gục tại chỗ. Những người trong quán nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng không kịp. Nhận được tin báo, Công an phường Tứ Minh, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương có mặt phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ án mạng. Nạn nhân được xác nhận là Phạm Văn Hinh (SN 1997, trú tại thôn 1 xã Vạn Phúc, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương).

Chiều 12/7, Công an tỉnh Hải Dương cho hay kẻ đâm tử vong nam thanh niên tại quán bia đã tới cơ quan chức năng đầu thú. Đối tượng này tên Vũ Văn Tân (SN 1989, trú xã Chi Lăng Bắc, huyện Thanh Miện (cùng tỉnh Hải Dương ).

Theo thông tin ban đầu, anh Hinh có vay của một nhóm đối tượng một khoản tiền nên hai nhóm đối tượng hẹn nhau tới quán bia TV để nói chuyện, giải quyết nợ nần. Tuy nhiên trong lúc đang trò chuyện thì cả hai nhóm lại tranh cãi, chửi bới. Vũ Văn Tân đã lấy dao gọt hoa quả của quán bia, đâm 2 nhát vào người anh Hinh khiến người này gục tại chỗ, tử vong trên đường tới Bệnh viện

Sáng 12/7, Tân đã đến cơ quan chức năng đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Các đối tượng khác là Nguyễn Hùng Cường, Vũ Văn Hà và Đỗ Văn Cường cũng đã đến trình diện tại Phòng CSHS Công an tỉnh Hải Dương. Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.

