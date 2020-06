Bắt đối tượng giả danh nhân viên an ninh sân bay, lừa xin việc cho nhiều người

Đối tượng Nguyễn Đình Đoàn giả danh nhân viên an ninh sân bay để lừa đảo xin việc ở cơ quan nhà nước cho nhiều người.

Theo cáo trạng, vào năm 2015, Đoàn làm nghề kinh doanh tự do nhưng lại giới thiệu mình là nhân viên an ninh sân bay, có quen biết nhiều người. Đoàn khoe mình có thể xin việc làm cho người có nhu cầu vào những nơi thuộc cơ quan nhà nước như công an TP.HCM, trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân, sân bay Tân Sơn Nhất...

Nghe bùi tai, hơn 10 người đã tin tưởng đưa tiền và hồ sơ xin việc cho Đoàn. Cụ thể, N.M.T. và L.S.C.D. có quen biết nhau khi đi nghĩa vụ tại Công an tỉnh Đồng Nai. Năm 2015 cả hai gặp lại, đúng lúc T. đang thất nghiệp nên nhờ D. giới thiệu việc làm giúp. Sau đó, T. được giới thiệu tới Đoàn nên người này đã liên lạc qua điện thoại và nhờ xin việc. Đoàn giới thiệu đang công tác ở bộ phận sân bay Tân Sơn Nhất, quen biết nhiều "sếp lớn" có khả năng xin việc. Cả tin, T. đã chuyển 15.000 USD (khoảng hơn 348 triệu đồng) cho Đoàn nhờ xin việc.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền Đoàn không xin việc mà cũng không trả lại tiền. Đến năm 2017, nhiều người đã làm đơn tố cáo Đoàn với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan tố tụng xác định Đoàn đã chiếm đoạt số tiền 2,88 tỉ đồng, 39.000 (khoảng hơn 900 triệu đồng) USD để xin việc cho những người bị hại. Khi xét xử, cơ quan tố tụng cũng áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ như tự nguyện bồi thường, khắc phục hậu quả, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, các bị hại có đơn bãi nại không yêu cầu truy cứu... Sau cùng, tòa tuyên án Đoàn bị phạt 7 năm tù với tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Your browser does not support HTML5 video.

Xem thêm: 4 năm trốn truy nã, mắt xích quan trọng đường dây chuyên lừa đảo bị lộ tẩy vì... COVID-19

Theo Linh Chi/SKCĐ