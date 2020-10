Đợi cả nhà đi vắng, quý tử lấy súng mua qua mạng ra lắp đạn rồi bắn chơi 4 phát lên trời

Sáng 9/10, Công an huyện Cẩm Mỹ ( Đồng Nai ) cho biết, đơn vị đang điều tra, xử lý mộ nam thanh niên vì liên quan hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.





Trước đó, Công an huyện Cẩm Mỹ phát hiện đối tượng Đào Duy Khánh (20 tuổi, ngụ tại ấp 4, xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ) tàng trữ một khẩu súng Rulo kim loại ZP-5 cùng 10 viên đạn. Ngay sau đó, Công an huyện đã triệu tập Khánh lên làm việc.





Tại trụ sở Công an Khánh khai nhận, cách đây vài tháng đã lên mạng xã hội tìm mua súng quân dụng và đạn với giá 9,6 triệu đồng. Súng và đạn được mua từ một người không rõ lai lịch.





Sau thỏa thuận giá, người kia đóng hộp súng và đạn rồi giao xe khách cho Khánh. Khánh chuyển tiền qua tài khoản cho người bán.





Sau khi nhận được súng, Khánh mang đi cất cẩn thận. Nhân lúc cả nhà đi vắng, Khánh mới lắp đạn vào súng bắn thứ 4 phát chỉ thiên.

Đối tượng Khánh tại cơ quan điều tra





Trong quá trình điều tra, Khánh còn giao nộp thêm 1 khẩu súng hơi nhãn hiệu FX AIRGUNS. Khẩu súng này Khánh cũng mua qua mạng xã hội với giá 10 triệu đồng; một sườn súng bằng kim loại kiểu dáng súng Rulo đã bị hư hỏng do Khánh đập và đốt để tiêu hủy (mua giá 2 triệu đồng).





Hiện cơ quan Công an đang mở rộng điều tra để làm rõ đường dây mua bán súng qua mạng xã hội. Đối tượng Khánh cũng đang cung cấp thông tin liên quan đến cuộc giao dịch của bản thân với người lạ trên facebook





Liên quan đến hành vi tràng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí quan dung, đầu tháng 8/2020, Công an TP Tây Ninh (Tây Ninh) đã tạm giữ hình sự 8 đối tượng, trong đó xác định Lê Văn Hiếu (SN 1992, ngụ huyện Tân Châu, Tây Ninh) cầm đầu.





Ngày 6/8, tại khu phố 1, phường 1, TP Tây Ninh, Công an TP Tây Ninh bắt quả tang Lê Như Anh (SN 1987) tàng trữ 6 cây súng bút, 32 viên đạn, 1 thanh kiếm tự chế, 2 điện thoại di động và 2,4 triệu đồng. Ngay sau đó, Công an TP Tây Ninh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an Tây Ninh và Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ các đối tượng còn lại. Đồng thời, khám xét 2 địa điểm ở quận Tân Bình và quận Bình Tân. Công an thu giữ tang vật gồm: 566 cây đao, 700 cây kiếm, 35 roi điện, 501 bình xịt hơi cay, 82 áo giáp, 200 cây gậy ba khúc, 10 súng bắn bi bằng khí CO2, 2 súng bút, 1 súng đạn cao su, 1 súng băn đạn bi, 100 kiện hàng…





Qua công tác điều tra, các đối tượng khai, gần đây Hiếu chiêu nạp nhiều đàn em để mua bán vũ khí, công cụ hỗ trợ qua mạng xã hội tại nhiều tỉnh phía Nam. Số vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được mua từ các tỉnh phía Bắc rồi chuyển vài TP Hồ Chí MInh, Tây Ninh bằng đường khác nhau. Bọn chúng tích trữ vũ khí rồi rao bán trên mạng xã hội cho người cần...





Theo Thanh Mai/SKCĐ