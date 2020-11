Danh tính kẻ sát hại người phụ nữ 45 tuổi trong khách sạn, vừa bị bắt sau 10 ngày gây án

Ngày 7/11, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết đã bắt được nghi phạm liên quan đến vụ giết người xảy ra tại một khách sạn trên đường số 1, khu tái định cư Bình Chiểu (phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM).

Theo đó, nghi phạm được xác định là Hồ Văn Linh, 46 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long. Tại cơ quan công an, nghi phạm bước đầu khai nhận hành vi phạm tội. Linh bị công an bắt giữ sau 10 ngày gây án.

Trước đó, khoảng 16h chiềy ngày 29/10, Linh đi xe máy không gắn biển số đến nhà nghỉ A.N. trên đường số 1 (phường Bình Chiểu) để gặp bà Phạm Thị L. (45 tuổi, quê Lào Cai).

Hình ảnh nghi phạm do camera nhà nghỉ ghi lại



Khoảng 1 tiếng sau, Linh đi 1 mình xuống trả phòng. Sau đó nhân viên nhà nghỉ lên kiểm tra phòng thì phát hiện bà L. tử vong, trên người chỉ mặc chiếc áo yếm nên đã báo công an. Giám định pháp y cho kết quả nạn nhân tử vong do ngoại lực tác động lên vùng đầu, mặt và cổ.



Qua khám nghiệm hiện trường, cảnh sát thu giữ nhiều bao cao su đã và chưa sử dụng, một thanh kim loại dài 80 cm được nối với móc treo quần áo bằng dây thun.

Nhà nghỉ xảy ra sự việc



Mở rộng quá trình tìm kiếm, công an phát hiện thấy giỏ xách của nạn nhân ở con đường phía sau khách sạn nhưng bên trong không còn tài sản. Công an nhận định đây là vụ án giết người, cướp tài sản.



Linh khai nhận, sau khi "tâm sự" đã sát hại nạn nhân, cướp đi hai điện thoại di động rồi bỏ trốn ở nhiều nơi. Hiện nghi phạm đang được công an quận Thủ Đức lấy lời khai để tiếp tục làm rõ.

Your browser does not support HTML5 video.

Nguồn: NLĐ