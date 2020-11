[NÓNG]: Đã bắt được nghi phạm giết người chặt xác giấu trong vali ở Quận 7, TP.HCM

Tin tức mới nhất ngày 28/11, Vietnamnet dẫn lại một nguồn thông tin cho hay, phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM sau khi phối hợp cùng Công an quận 2 đã bắt giữ nghi phạm Jeong In Cheol (SN 1985, quốc tịch Hàn Quốc) vào trưa 28/11.

Jeong In Cheol được xác định là nghi can số 1 trong vụ giết người chặt xác phi tang giấu trong vali được phát hiện ở khu dân cư Him Lam (phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM) tối 27/11 gây xôn xao dư luận.



Được biết, nghi can Jeong In Cheol bị bắt khi đang lẩn trốn trên địa bàn quận 2 (TP.HCM). Cụ thể, theo báo Được biết, nghi can Jeong In Cheol bị bắt khi đang lẩn trốn trên địa bàn quận 2 (TP.HCM). Cụ thể, theo báo Pháp luật TP.HCM, người này bị bắt khi đang ở chung cư Masteri Thảo Điền, quận 2 sau hơn 12 giờ lẩn trốn.

Thông báo truy tìm nghi phạm



Sau khi bị bắt, người này đã được lực lượng trinh sát di lý về trụ sở công an để lấy lời khai, nhằm điều tra, làm rõ vụ án. Do tính chất vụ án vô cùng nghiêm trọng, có yếu tố phân xác phi tang nên phía Công an vẫn chưa cung cấp thông tin cụ thể về động cơ gây án của Jeong In Cheol.

Tuy nhiên, phía Công an TP.HCM hiện đang phối hợp cùng Công an quận 7 cũng như cơ quan Lãnh sự Hàn Quốc để mở rộng điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng.



Như đã đưa tin, vào tối 27/11 người dân tá hỏa phát hiện mùi hôi thối bốc ra từ một căn nhà thuộc khu dân cư Him Lam, đến khi kiểm tra thấy thi thể người không còn nguyên vẹn được đựng trong một chiếc túi nilon màu đen, giấu trong chiếc vali hồng tại phòng vệ sinh.

Thi thể nạn nhân được giấu trong vali



Trong quá trình điều tra, Công an xác định đối tượng Jeong In Cheol là nghi can số 1 của vụ án nên đã phát đi thông báo truy tìm ngay trong sáng 28/11.



Được biết, đối tượng Jeong In Cheol đăng ký lưu trú tại địa chỉ CC 1 – 2 - 41 Garden Plaza Phú Mỹ Hưng, khu phố 4 (phường Tân Phong, quận 7). Nơi làm việc của nghi phạm là căn nhà số 24 (đường số 3, khu dân cư Him Lam) - cũng là hiện trường phát hiện thi thể. Nơi này được gã giám đốc người Hàn thuê cách đây vài tháng để làm trụ sở công ty.



