Bắt được tàu cá đưa 9 người từ Đà Nẵng về Huế trốn dịch COVID-19

Khoảng 10 giờ 30 ngày 30/7, trong lúc tuần tra Đồn Biên phòng Lăng Cô, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế đã phát hiện tàu cá ĐNa 90511 TS đưa 9 người từ Đà Nẵng về Huế trốn dịch.

Tàu cá này xuất phát từ phường Thọ Quang (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) và điểm cuối là địa phận tỉnh Thừa Thiên – Huế. 9 người này có nguyên quán tại xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc và họ đi theo tàu cá về quê nhằm mục đích trốn dịch bệnh COVID-19 đang hoành hành tại Đà Nẵng.

Chủ phương tiện vận chuyển người trái phép là ông Trần Ni (quê ở xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc).

Tàu cá đưa người từ Đà Nẵng đến Huế trái phép.

Hiện 9 người trên đã được Lực lượng biên phòng bàn giao cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thị trấn Lăng Cô kiểm tra y tế theo quy định. Ngoài ra, cơ quan chức năng đã lập biên bản tạm giữ giấy tờ của chủ tàu cá.

Theo Trung tâm CDC Thừa Thiên - Huế, những trường hợp trên tàu cá sẽ được đưa đi cách ly y tế tập trung.

Hiện tình hình dịch COVID-19 tại Đà Nẵng - Quảng Nam đang diễn biến rất phức tạp với nhiều ổ bệnh lớn dễ lây lan.

Đường phố Đà Nẵng vắng tanh sau cách ly xã hội

Sáng ngày 28/7 trước tình hình diễn biến phức tạp của bệnh COVID-19 tại Đà Nẵng, UBND của thành phố này đã quyết định áp dụng cách ly xã hội đối với toàn thành phố. Nhiều người chưa kịp rời Đà Nẵng trước khi có lệnh cách ly nên bị kẹt lại. Từ đó họ tìm mọi cách để trốn khỏi thành phố trở về quê.





