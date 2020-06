Bắt gã “đạo chích” ôm đồ nghề vượt hơn 100km từ Hải Phòng lên Hà Nội để trộm cắp

Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Lâm Văn Tuấn (SN 1990, trú tại thôn 5, Ánh Dương, Trung Lập, Vĩnh Bảo, Hải Phòng ) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản theo quy định của pháp luật hiện hành.

Theo Công an quận Hoàn Kiếm, trước đó, đơn vị nhận được phản ánh của quần chúng nhân dân về việc liên tục xảy ra các vụ trộm cắp tài sản có giá trị. Nhận được tin báo, Công an vào cuộc điều tra, mật phục và bắt quả tang Lâm Văn Tuấn khi tên này đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản ở khu tập thể Lê Phụng Hiểu (Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm).

Tại hiện trường, Công an thu giữ nhiều công cụ gây án và tài sản mà Tuấn đã trộm cắp ở những phi vụ trước đó. Ngay sau đó, Tuấn và tang vật bị áp giải về trụ sở Công an để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai, đã thực hiện trót lọt 2 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Ngày 20/10/2018, Tuấn mượn xe máy của một người bạn rồi gửi xe khách cùng lên Hà Nội. Tuấn sử dụng chiếc xe này lượn lờ để xem nhà người dân ở khu Hoàn Kiến có sơ hở gì không để thực hiện hành vi trộm cắp

Khi điều khiển xe đến khu tập thể Bộ Giáo dục (số 69 Vọng Hà, phường Chương Dương, Hoàn Kiếm) thì phát hiện có nhà dân sơ hở. Tuấn để xe dưới sân khu tập thể rồi mang theo “đồ nghề” đi lên các tầng “kiểm tra”.

Khi đi đến căn hộ ở tầng 5 thấy khó cửa nhưng chủ nhà đi vắng nên Tuấn đã dùng kìm cộng lực cắt khóa, vào nhà lấy đi 1 két sắt. Tuấn lại ôm két sắt từ Hà Nội về khu vực Vĩnh An (huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) để phá két và lấy đi 30 triệu đồng.



Đến ngày 4/5/2020, Tuấn lại bắt xe khách từ Hải Phòng lên Hà Nội tiếp tục “hành nghề”. Tuấn dùng kìm cộng lực cắt khóa 2 căn hộ ở khu tập thể Trần Hưng Đạo (Hoàn Kiếm) lấy đi 50 triệu đồng tiền mặt, một số trang sức vàng.

Theo cơ quan điều tra, Tuấn là đối tượng nghiện ma túy nhiều năm, không có công ăn việc làm ổn định.

