Bắt gã thợ xây làm 'cò mồi' bán thận, hét giá trên trời để kiếm lời bất chính

Ngày 19/6, Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết đơn vị đang tạm giữ Nguyễn Mạnh Hùng (37 tuổi, quê ở Quảng Ninh ) để làm rõ hành vi Mua bán bộ phận cơ thể người.

Theo thông tin ban đầu, kể từ tháng 6/2019, Hùng thất nghiệp nên xin vào công trình xây dựng trong Bệnh viện Quân y 103 ở quận Hà Đông để làm công nhân. Nhờ công việc ở trong Bệnh viện , Hùng bắt đầu quen biết nhiều người và biết được nhu cầu mong muốn ghép nội tạng , cụ thể là ghép thận của nhiều bệnh nhân. Sau đó, Hùng tìm hiểu được có một số người khỏe mạnh muốn bán thận, nên đối tượng đã quyết định làm 'cò mồi' mua bán bộ phận cơ thể người.

Tại cơ quan điều tra, Hùng khai vào tháng 11/2019 có quen biết và thỏa thuận với N.V.S. (27 tuổi) để mua thận của người này với giá là 250 triệu. Sau khi S. đồng ý, Hùng đã thuê phòng trong một nhà nghỉ gần bệnh viện để tiện việc chăm sóc S. chờ dịp bán thận. Sau đó, Hùng nhận lời bán quả thận của S. cho chị H. (quê Nghệ An), tuy nhiên đối tượng lại hét giá bán là 350 triệu đồng. Sau khi ca ghép thận này thành công, gã thợ xây 'cò mồi' đã kiếm được 100 triệu.

Không dừng lại ở đó, Hùng tiếp tục thực hiện một số phi vụ 'cò mồi' nhằm mua bán bộ phận cơ thể người. Hùng thỏa thuận mua thận của một người đàn ông 32 tuổi (chưa rõ danh tính) với giá 280 triệu. Sau đó, Hùng rao bán cho anh N.V.H. với giá 480 triệu. Sau khi phi vụ trên trót lọt, Hùng tiếp tục hưởng lợi bất chính 200 triệu.

Ngày 17/6, cơ quan Công an quận Hà Đông đã đột kích và bắt giữ khẩn cấp gã thợ xây Nguyễn Mạnh Hùng. Khám xét nhà nghỉ Hùng thuê, cơ quan chức năng phát hiện gã đang tiếp tục chăm sóc 2 cô gái khác đang chờ bán thận với giá 250 triệu mỗi người. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Theo Linh Chi/SKCĐ