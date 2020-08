Tham 3,5 triệu đồng, gã trai bản đưa người nhập cảnh trái phép vào khu vực biên giới Nghệ An

Chiều 11/8, phòng Phòng chống ma túy và tội phạm phối hợp với đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn và Công an xã Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn) bắt giữ đối tượng Đậu Xuân Chung (SN 1980, trú tại xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An ) khi đang có hành vi nhập cảnh trái phép ở khu vực bản Trường Sơn, xã Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn).

Chung bị áp giải về trụ sở làm việc, tại đây đối tượng này khai nhận được Lầu Bá Chù (SN 1989, trú tại bản Trường Sơn, xã Nậm Cắn) tổ chứa đưa từ bên kia biên giới vào Việt Nam. Tiền công Chù nhận được sau mỗi lần đưa người trái phép là 3.500.000 đồng.

Trong quá trình mở rộng điều tra, cơ quan chức năng đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lầu Bá Chù. Qua đấu tranh, Chù thừa nhận hành vi đưa người nhập cảnh trái phép qua đường tiểu ngạch.

Bộ đội Biên phòng Nghệ An vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của Chù. Đồng thời hoàn thiện hồ sơ, bàn giao cho Công an thụ lý theo quy định của Pháp luật

Đối tượng Làu Bá Chù đã khai nhận hành vi đưa người trái phép vào Việt Nam

Ở một diễn biến khác, ngày 29/7, Độ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai ra quyết định khởi tố vụ án tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua các khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Đồng thời hoàn tất hồ sơ, chuyển sang Công an tỉnh Lào Cai thụ lý.

Tại Đồn biên phòng, các đối tượng này khai nhận, nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích để đi TP Hồ Chí Minh làm thuê cho xưởng may.

Từ lời khai của các đối tượng lực lượng Bộ đội Biên phòng đã triệu tập 2 đối tượng là Phùng Thế Anh (SN 1994, trú tại, thị trấn Phong Hải huyện, Bảo Thắng) và Vàng Seo Xóa (SN 1989, trú tại xã Bản Lầu huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai). Đây là 2 kẻ trực tiếp cấu kết với các đối tượng là người Trung Quốc, tổ chức đưa người vượt biên giới trái phép vào Việt Nam.

Theo lời khai của Phùng Thế Anh, trong thời gian lái xe cho khách sạn Aristo (TP Lào Cai) thì có quen nhiều đối tượng người Trung Quốc. Đến cuối tháng 6/2020, 1 người TrunG Quốc là bạn cũ có gọi Wechat cho Thế Anh nói là muốn thuê xe đưa đón người Trung Quốc từ Lào Cai đi TP Hồ Chí Minh.