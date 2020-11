Lật tẩy mánh khóe của gã đạo chích chuyên kê gạch trộm bánh xe ô tô 'tuồn' ra Hà Nội tiêu thụ

Lãnh đạo Công an thành phố Vinh ( Nghệ An ) cho biết, tối 5/11, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Đặng Xuân Kỳ (SN 1993, trú xóm 10, xã Xuân Tường, huyện Thanh Chương, Nghệ An) về hành vi Trộm cắp tài sản. Kỳ được xác định là đối tượng gây ra nhiều vụ trộm bánh xe trên địa bàn TP Vinh, thị xã Cửa Lò... gây hoang mang dư luận thời gian qua.



Theo ghi nhận của báo Nghệ An, trong tháng 10/2020, đối tượng Kỳ đã gây ra rất nhiều vụ trộm bánh xe ở xã Nghi Phú, phường Quán Bàu, phường Đông Vĩnh (TP Vinh) và thị xã Cửa Lò. Thủ đoạn của Kỳ là lợi dụng đêm tối để kê gạch dưới gầm xe rồi dùng dụng cụ kích xe để tháo bánh.



Trước đó, ngày 12/10, người dân tại Khu đô thị Minh Khang và xóm 18, xã Nghi Phú (TP Vinh) tá hỏa phát hiện xe ô tô của gia đình bị tháo mất 2 chiếc bánh.

Thủ đoạn kê gạch tháo bánh xe ô tô



Ngày 25/10, tại đường Nguyễn Cảnh Hoan (thuộc phường Quán Bàu) một vụ trộm tương tự cũng xảy ra. Tuy nhiên, kẻ trộm trong lúc đang tháo bánh xe ô tô thì bị phát hiện nên vội vàng bỏ chạy, để lại một bộ dụng cụ kích xe và lốp xe đã tháo hết ốc.



Tiếp đó, tối 26/10, trên địa bàn phường Đông Vĩnh (TP Vinh) cũng xảy ra vụ trộm bánh xe. Khi một chiếc ô tô để qua đêm ở ngoài đã bị trộm cả 4 chiếc bánh xe.



Ngày 28/10, tại thị xã Cửa Lò kẻ gian cũng đã lấy trộm 2 bánh sau của một xe ô tô bán tải đậu qua đêm trên vỉa hè.



Trước thực trạng trên, Công an Nghệ An đã vào cuộc điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã xác định được Kỳ là nghi phạm gây ra loạt vụ trộm trên.



Khoảng 20h ngày 5/11, Đặng Xuân Kỳ bị bắt quả tang khi đang chạy xe qua địa bàn xã Thanh Dương (Thanh Chương). Kỳ có xe ô tô 7 chỗ chuyên chở khách tuyến Thanh Chương - TP Vinh.

Đối tượng Đặng Xuân Kỳ. Ảnh: Báo Pháp luật

Ngày 6/11, Công an TP Vinh tiến hành khám xét nhà Đặng Xuân Kỳ tại xã Xuân Tường, huyện Thanh Chương thu giữ 6 bánh xe ô tô để trong ngôi nhà hoang của gia đình đối tượng này. Tang vật là 6 bánh xe ô tô trị giá khoảng 80 triệu đồng.



Tại cơ quan điều tra, Kỳ khai nhận, ngoài số bánh xe bị thu giữ thì đối tượng đã bán nhiều bánh xe ra Hà Nội và vào tỉnh Lâm Đồng. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

