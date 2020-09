Chân dung gã trai tơ vượt gần 900 km từ Phú Yên vào Phú Quốc để dụ bé gái 12 tuổi làm chuyện bậy bạ

Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết, đơn vị vừa ra lệnh bắt tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Luân (19 tuổi, quê Phú Yên) để điều tra về hành vi dâm ô người dưới 16 tuổi.





Theo điều tra ban đầu, Luân từ Phú Yên vào Phú Quốc làm việc. Trong thời gian này, Luân thường xuyên lên mạng xã hội xem tin tức, tìm kiếm bạn bè. Thông qua mạng xã hội , Luân quen được bạn gái nhí 12 tuổi (ngụ tại thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc).





Sau đó, Luân và cô bé này liên tục nói chuyện với nhau, chia sẻ về cuộc sống, công việc, học tập. Trong 2 ngày 12 và 13/9, Luân đã dẫn bạn gái nhí đi thuê nhà nghỉ rồi thực hiện hành vi dâm ô nạn nhân 2 lần.





Sau khi thỏa mãn "tình yêu" với bé gái 12 tuổi, Luân còn dẫn cô bé đi Dinh Cậu dạo chơi. Đúng lúc này, hai người bị gia đình cô bé bắt gặp và trình báo Công an địa phương,.





Nhận được tin báo, Công an huyện Phú Quốc vào cuộc xác minh, triệu tập Luân lên trụ sở làm việc. Tại đây Luân thừa nhận đã thực hiện hành vi dâm ô với bạn gái nhí.

Liên quan đến tình trạng dâm ô Trẻ em , trước đó, Công an huyện Sơn Động (Bắc Giang) cũng bắt giữ đối tượng Vũ Văn Quý (SN 1986, trú tại thôn Phú Hưng, xã Vĩnh An) về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Nạn nhân là cháu H.N.C. (5 tuổi, trú trên địa bàn huyện).





Theo điều tra, ngày 4/8, Quý đi lang thang đến khu vực nhà cháu C. ở xã An Bá (huyện Sơn Động) chơi. Qua "nói chuyện dạo", gã đàn ông 34 tuổi lân la nói chuyện, bắt quen với bố mẹ cháu C..





Quý nói khoác mình làm trong mỏ đá có thu nhập cao, sống thoải mái. Nghe vậy, bố mẹ cháu C. liền mời Quý ở lại ăn trưa và nhờ Quý xin việc cho vào mỏ đá để tăng doanh thu gia đình





Sau khi dùng cơm trưa xong, Quý nói xin gia đình cho chở cháu C. đi chơi. Tin tưởng quý nên gia đình đồng ý. Quý chở cháu C. đến khu vực đường liên thôn chơi. Khi thấy khu vực này vắng người qua lại, Quý nảy sinh ý đồ đen tối với bé gái 5 tuổi. Quý kéo nạn nhân lại và thực hiện hành vi hiếp dâm.

Sau khi thực hiện hành vi đồi bại thì Quý bị phát hiện. Gia đình nạn nhân nhanh chóng trình báo sự việc đến cơ quan điều tra. Nhận được tin báo, Công an huyện Sơn Động vào cuộc điều tra, bắt giữ đối tượng Quý.

