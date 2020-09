Lật tẩy mánh khóe của gã trai lừa tuyển mẫu ảnh để tống tình tống tiền nhiều cô gái

Ngày 8/9, Báo Tiền phong dẫn nguồn tin từ Công an TP.Đà Lạt cho biết, vừa bắt khẩn cấp Lê Xuân Mạnh (30 tuổi, trú xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo điều tra ban đầu, Mạnh từng là sinh viên khoa Công nghệ thông tin của một trường ở Lâm Đồng. Theo Zing .vn, từ tháng 6 đến nay, Mạnh tạo tài khoản trên mạng xã hội rồi đăng tin tuyển người mẫu chụp hình thời trang cho các cửa hàng.

Lê Xuân Mạnh tại cơ quan điều tra



Theo Tiền Phong, 3 tháng trở lại đây, Mạnh thuê nhà trọ trên đường Trần Nhân Tông (Phường 8, TP.Đà Lạt), lập Facebook có nickname “Nguyễn Hải Yến” để lừa các cô gái trẻ có đam mê trở thành người mẫu.



Mạnh dùng tài khoản này lên Facebook đăng tin tuyển dụng người mẫu chụp hình cổ trang có chiều cao từ 1,55 m trở lên, tuổi từ 16 - 26 tuổi, không làm việc cho công ty truyền thông khác.



Mỗi khi có người đăng ký, Mạnh gửi cho “thí sinh” mẫu đơn tham gia tuyển chọn và yêu cầu đóng lệ phí 300.000 đồng bằng cách chuyển tiền vào tài khoản của Mạnh tại một ngân hàng ở Lâm Đồng.



Mạnh đã làm các con dấu giả “Công ty TNHH Truyền thông Hải Yến”, “ĐÃ THU TIỀN”, “LÊ XUÂN MẠNH” và chuẩn bị một xấp biên lai thu tiền để 'ngụy trang' thành công ty tuyển người mẫu chuyên nghiệp. Sau khi nhận tiền, Mạnh viết thông tin của người gửi vào biên lai, đóng dấu giả rồi chụp hình gửi cho các cô gái coi như làm tin.

Mạnh đăng tin tuyển mẫu ảnh trên facebook



Chưa hết, Mạnh yêu cầu các cô gái ứng tuyển phải chụp hình, quay video khỏa thân để “casting” qua mạng. Từ đó, Mạnh sử dụng các hình ảnh video nhạy cảm này để đe dọa tống tiền các cô gái, thậm chí đòi quan hệ tình dục với các nạn nhân.



Trong số các nạn nhân của Mạnh có cô gái tên T.T.N.T (20 tuổi, quê Đồng Nai). Sau khi yêu cầu chị T. chụp hình, quay video khỏa thân trực tuyến, Mạnh lưu lại những đoạn video đó rồi liên tục đe dọa, uy hiếp tinh thần. Mạnh đòi T. đưa 10 triệu đồng hoặc phải quan hệ tình dục với gã trong 1 tuần để xóa video khỏa thân.



Bị đe dọa chị T. âm thầm làm việc với cơ quan công an. Chị T. giả vờ hẹn Mạnh đến một bến xe ở Đà Lạt nhận 10 triệu đồng. Đúng lúc này, Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Lạt mai phục đã ập đến bắt quả tang.



Qua khám xét tại phòng trọ của Mạnh, công an còn thu được 4 con dấu giả, 1 điện thoại di động… Công an TP.Đà Lạt đang củng cố hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Mạnh.

Theo Hà Ly/SKCĐ