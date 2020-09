Bắt quả tang gã trai 1 đời vợ trốn dưới gầm giường chờ người lớn đi ngủ để 'yêu' bạn gái nhí

Dân trí đưa tin ngày 18/9, Công an huyện Gò Dầu (tỉnh Tây Ninh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Dương Quốc Lợi (sinh năm 1990, ngụ ấp Cây Xoài, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu) về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Trước đó, ngày 12/9, gia đình bà K.T (ngụ xã Thanh Phước) đến Công an xã Thanh Phước trình báo con gái bà là cháu T. (sinh năm 2008) bị Lợi dụ dỗ, xâm hại.



Qua điều tra, thu thập chứng cứ, công an xác định Lợi và T. quen nhau qua mạng Qua điều tra, thu thập chứng cứ, công an xác định Lợi và T. quen nhau qua mạng xã hội từ khoảng tháng 7/2020. Cả hai nảy sinh tình cảm và nhiều lần quan hệ tình dục tại nhà T.



Đến ngày 14/9, Lợi đã đến công an đầu thú và khai nhận: vào khoảng 20h ngày 11/9, T. nhắn tin rủ Lợi qua phòng của T. chơi. Lợi đến nhà T. và lén chạy vào phòng T., chui xuống gầm giường nằm chờ.

Đối tượng Dương Quốc Lợi



Đến hơn 22h, khi cả nhà đã đi ngủ hết, T. vào phòng thì Lợi mới lên giường nằm cùng với T.. Cả hai dễ dàng thực hiện hành vi quan hệ tình dục 2 lần. Sau đó, Lợi trở xuống gầm giường nằm ngủ.

Đến sáng hôm sau, bà K.T vào phòng con gái thì phát hiện trai lạ dưới gầm giường nên đã tri hô dân làng tới chứng kiến. Trong lúc sơ hở, Lợi nhanh chóng bỏ chạy, leo qua hàng rào tẩu thoát. Được biết, Lợi đã có một đời vợ và 1 con gái.

Một vụ việc tương tự xảy ra trước đó tại huyện Càng Long (tỉnh Trà Vinh) hồi tháng 7/2020. Nguyễn Văn Trường (19 tuổi, ngụ tại xã Đại Phước, huyện Càng Long) bị bắt để điều tra về hành vi Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến 16 tuổi.



Trước đó, Trường có quen một bé gái sinh năm 2006 ở huyện Cầu Kè thông qua mạng xã hội. Sau thời gian nhắn tin, hai người nảy sinh tình cảm với nhau.



Đến cuối tháng 2/2020, Trường đến chở bé gái về nhà mình chơi và cho bé gái ngủ lại qua đêm. Trong đêm 29/2, Trường đã hai lần quan hệ tình dục với bé gái.



Nửa tháng sau, gia đình thấy con gái có nhiều biểu hiện lạ thường thì gặng hỏi và phát hiện sự việc. Gia đình đã đưa bé gái lên Công an trình báo sự việc. Làm việc với công an, Trường thừa nhận có hành vi giao cấu với bé gái khi nạn nhân chưa đủ 16 tuổi.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Hà Ly/SKCĐ