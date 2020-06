Bắt giang hồ `Nguyên Trễ` thả chó bécgie cắn dân, chống người thi hành công vụ

Ngày 11/6, Công an TP. Thanh Hóa cho biết đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Thế Nguyên (tức giang hồ "Nguyên Trễ", 44 tuổi, trú thôn Thịnh Hùng, xã Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa) vì Tội chống người thi hành công vụ.

Theo thông tin ban đầu, trước đó Nguyên Trễ đã có hành vi thả chó mình nuôi ra cắn dân, khiến 2 người bị thương tích. Loại chó mà Nguyên Trễ nuôi là béc giê Hà Lan, mỗi con nặng khoảng 50kg, đều đã được huấn luyện bài bản. Một người bị thương được đưa đi cấp cứu kịp thời, trong khi đó một nạn nhân khác bị đối tượng đe dọa, giữ lại không cho đi cấp cứu.

Người dân hoảng sợ nên đã báo tin cho cơ quan chức năng tới giải quyết. Đáng chú ý, khi công an tới hiện trường, đối tượng Nguyên không chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng mà còn có hành vi cản trở, chống người thi hành công vụ, không cho đưa nạn nhân đi cấp cứu. Sau một khoảng thời gian tiếp cận, khống chế, Công an TP. Thanh Hóa đã kịp thời bắt giữ đối tượng và đưa về trụ sở.

Cơ quan chức năng cho biết, Nguyên là giang hồ "cộm cán", thuộc băng nhóm xã hội , từng phạm tội nhiều lần. Đối tượng có tiền án, tiền sự, chưa kể còn có nhiều mưu mô, thủ đoạn để đối phó với cơ quan chức năng. Hiện nguyên nhân khiến Nguyên Trễ thả chó ra tấn công người dân đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Béc giê Hà Lan thường được nuôi với mục đích bảo vệ, trông coi nhà cửa và hay được chọn huấn luyện để thành chó nghiệp vụ. Chúng sở hữu thân hình chắc khỏe, cơ bắp, có lực cắn rất mạnh do cơ hàm phát triển. Bên cạnh đó, chúng có sức chịu đựng tốt, thích nghi với nhiều môi trường khắc nghiệt mà vẫn có thể giữ được sự dẻo dai, mạnh mẽ. Loại chó này rất khó mua, có giá rất cao ở Việt Nam, có thể được bán với giá hàng trăm triệu đồng/ con.

Theo Chi Nguyễn/SKCĐ