Phát hiện 2 tài xế dương tính ma túy cùng 3 xe chở 20 người nhập cảnh trái phép

Sáng 26/10, báo SGGP dẫn lại thông tin từ Trung tá Nguyễn Trường Sơn, Đội trưởng Đội 2 – Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, khi đang tuần tra kiểm soát trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh Cục CSGT đã phát hiện 2 lái xe ô tô dương tính với ma túy và 20 người quốc tịch nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.



Theo thông tin ban đầu, 20 người nhập cảnh trái phép được chở trên 3 xe ô tô, bị phát hiện vào lúc 1h sáng 26/10.



Báo Tuổi trẻ Online thông tin, khi nhận được thông tin yêu cầu phối hợp của Công an tỉnh Lạng Sơn, tổ công tác đội 2 đã chủ động lên phương án và tiến hành dừng xe để kiểm tra tại trạm thu phí hướng Hà Nội trên Báo Tuổi trẻ Online thông tin, khi nhận được thông tin yêu cầu phối hợp của Công an tỉnh Lạng Sơn, tổ công tác đội 2 đã chủ động lên phương án và tiến hành dừng xe để kiểm tra tại trạm thu phí hướng Hà Nội trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng



Tại đây, tổ công tác phát hiện 3 xe ô tô chở 20 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Hiện, tổ công tác đã lập biên bản vụ việc và đưa 20 người kia cùng 3 lái xe về Công an tỉnh lạng Sơn để tiếp tục điều tra.



Theo Trung tá Sơn, đơn vị cũng vừa tiến hành lập biên bản lái xe dương tính với ma túy trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.



Cụ thể, lúc 21h ngày 25/10, khi đang tuần tra kiểm soát trên tuyến tại Km10 hướng Hải Phòng – Hà Nội, một tổ công tác của đội tiến hành kiểm tra ô tô 4 chỗ mang BKS 30E-869.xx do tài xế Nguyễn T. H. (30 tuổi, thường trú tại quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) điều khiển. Quá trình test nhanh cho thấy tài xế dương tính với ma túy.



Cũng tại Km10 trước đó nửa tiếng, tổ công tác phát hiện lái xe Nguyễn.T. D, (24 tuổi, trú tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) điều khiển ô tô con BKS 89A- 149.xx dương tính với ma túy.



Hiện tại, vụ việc đang được Đội 2, Cục Cảnh sát giao thông tiến hành xử lý theo quy định.



Đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam hoạt động ra sao. Clip: VTC



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ