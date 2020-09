Phát hiện số lượng ma túy khủng lên tới hơn 230kg được vận chuyển từ Lào về Việt Nam

Tin tức mới nhất ngày 14/9, Tuổi trẻ Online dẫn lại thông tin từ lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm - Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa chủ trì phối hợp với các lực lượng Cục phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng, Bộ Công an, Công an TP.HCM, Công an Hà Tĩnh và Công an Lào bắt 10 nghi phạm, thu giữ hơn 237kg ma túy các loại.



Theo TTXVN, trong việc thực hiện kế hoạch đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy và tiền chất năm 2020, vào khoảng 19h15 ngày 8/9, Bộ đội biên phòng, Hải quan Hà Tĩnh đã phối hợp bắt giữ vụ chuyển trái phép gần 100kg ma túy tổng hợp tại khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.



Điều đáng nói, số lượng ma túy này được cất giấu tinh vi trong các pho tượng gỗ và có cài định vụ.

Tuy nhiên, qua hệ thống máy soi chiếu hành lý của cơ quan hải quan, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Hồng Hà (sinh năm 1976, trú Sơn Lĩnh, Hương Sơn, Hà Tĩnh) - người trực tiếp vận chuyển số lượng ma túy này.

Theo đó, số ma túy này được một người Lào thuê vận chuyển từ thủ đô Vientiane về Việt Nam và giao cho một người ở TP.HCM. Đến khi mở rộng điều tra, ngày 10/9 tại TP.HCM và khu vực biên giới Việt - Lào thuộc địa phận Hà Tĩnh, ban chuyên án đã đồng loạt bắt giữ thêm các nghi phạm trong đường dây vận chuyển ma túy xuyên biên giới này.



Số lượng tang vật thu giữ được gồm: 19 bánh heroin, hơn 132kg ma túy tổng hợp cùng 260 triệu đồng, tất cả đều được che giấu trong các pho tượng bằng gỗ.

