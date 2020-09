Tóm gọn gã thanh niên 26 tuổi ăn trộm trái châu 100 tuổi ở lăng Ông Bà Chiểu trị giá hơn 300 triệu

Khuya 29/8, trái châu gắn trên nóc lăng Ông Bà Chiểu bị kẻ gian đánh cắp. Qua trích xuất camera, công an đã xác định đối tượng ăn trộm là nam giới.

Đến ngày 9/9, Công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ được đối tượng, thu giữ trái châu và một số tang vật có liên quan. Qua điều tra, bị can khai thêm một số vụ trộm cổ vật khác ở các chùa chiền lân cận. Lực lượng chức năng hiện đang tiến hành xác minh lời khai này.

Trái châu bị trộm được định giá hơn 300 triệu đồng

Theo thông tin điều tra, đối tượng này có tên là Thọ, 26 tuổi, người này đã trộm trái châu gần 100 tuổi ở đền thờ Tả quân Lê Văn Duyệt (hay còn gọi lăng Ông Bà Chiểu). Được biết, trái châu ở lăng Ông Bà Chiểu làm bằng gốm từ năm 1922 và có giá trị hơn 300 triệu đồng.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, trái châu đã được trao trả cho Ban quản lý lăng Ông Bà Chiểu để gắn vào vị trí cũ.

Your browser does not support HTML5 video.

Lễ khai hạ ở Lăng Ông Bà Chiểu

Theo Phương Hoa/SKCĐ