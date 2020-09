Những giọt nước mắt muộn màng của tú bà 8x môi giới mại dâm công khai qua Zalo

Sáng 12/9, đối tượng Nguyễn Thị Thu Thanh (31 tuổi, ngụ xã Cư Êbuar, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đã bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi môi giới mại dâm

Tú bà Nguyễn Thị Thu Thanh tại cơ quan công an

Để lần dấu được tới trùm sỏ là tú bà Thu Thanh, trước đó chiều 11/9, một tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự đã bất ngờ kiểm tra 2 khách sạn ở TP Buôn Ma Thuột. Tại đây, lực lượng công an đã bắt quả tang 4 cô gái đang có hành vi bán dâm cho khách. Sau khi không thể chối cãi về hành vi của mình, các cô gái khai nhận chỉ làm theo những gì Thanh bảo và gặp khách được đối tượng Thanh môi giới. Tú bà đã điều họ đi bán dâm cho khách với mức giá 2 triệu đồng/lượt.

Công an lấy lời khai từ những cô gái bán dâm

Tai đây, đối tượng Thanh khai nhận là nhân viên phục vụ tại các quán Karaoke trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột. Trong quá trình phục vụ, nếu khách có nhu cầu thì đối tượng Thanh sẽ trực tiếp đi bán dâm. Nhưng vì số lượng "thượng đế" có nhu cầu giải trí tăng cao nên Thanh đã nảy ra ý định kiếm tiền bằng cách trở thành môi giới trung gian. Ngay sau đó, tú bà 8x đã bị mời về trụ sở công an làm việc.

Nếu số lượng khách đông, đối tượng Thanh sẽ giới thiệu khách tìm đến những cô gái khác. Để làm được trung gian mà không sợ bị cảnh sát "nhòm ngó", đối tượng Thanh chủ động liên hệ với khách qua mạng xã hội Zalo. Thông qua Zalo, Thanh sẽ gửi hình ảnh các cô gái cho người mua dâm lựa chọn. Khi người mua dâm thống nhất được cô gái và địa điểm bán dâm thì đối tượng Thanh sẽ điều gái bán dâm đến phục vụ. Tất cả công đoạn đều sẽ được "chốt" ngay trên Zalo chứ không hề gặp mặt trực tiếp, từ đó qua mặt được lực lượng chức năng.

Những cô gái khai nhận Thanh là người điều phối

Mức giá mà đ ối tượng Thanh thỏa thuận với người mua dâm giá 2 triệu đồng/lượt. Trong đó, hoa hồng được chia như sau: gái bán dâm được hưởng 1,3 triệu đồng, còn đối tượng Thanh lấy 700.000 đồng. Nếu khách có nhu cầu đi qua đêm thì phải trả 5 triệu đồng, đối tượng Thanh lấy 2 triệu đồng.

Trong quá trình điều tra, được biết "tú bà" Nguyễn Thị Thu Thanh thường xuyên quản lý, môi giới trên 10 cô gái bán dâm khi có nhu cầu.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ