Thản nhiên sửa soạn quần áo gọn gàng đi sinh nhật bạn sau khi đâm chết người

Công an huyện Ngọc Lặc ( Thanh Hóa ) cho biết, đơn vị đã chuyển hồ sơ vụ án của Phạm Văn Tr. (SN 2003, ngụ xã Thạch Lập, huyện Ngọc Lặc) lên Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục điều tra theo đúng thẩm quyền.

Đối tượng Phạm Văn Tr. bị bắt vì gây ra vụ giết người trên địa bàn xã Mỹ Tân (huyện Ngọc Lạc) vào tối ngày 2/9. Tr. đã đâm chết 1 người và làm 2 người khác bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 2/9, Công an huyện Ngọc Lặc nhận được tin báo xảy ra án mạng tại thôn Chả Thượng, xã Mỹ Tân, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa nên đã phối hợp với Công an xã Mỹ Tân vào cuộc xác minh thông tin.

Sau khi đâm chết người, Tr. vẫn thản nhiên đi sinh nhật bạn (ảnh minh họa)

Theo điều tra, vào tối 2/9, đối tượng Phạm Văn Tr. đi cùng anh là Phạm Tiến C. (SN 2003, ngụ cùng xã) đến xã Mỹ Tân chơi, ăn cơm, uống rượu. Sau khi cơn nước xong xuôi, Tr. tiếp tục cùng anh C. và 1 người nữa đi dự sinh nhật bạn.

Cả nhóm đi đến thôn Chả Thượng (xã Mỹ Tân) thì Tr. dừng xe đợi bạn. Đúng lúc này, có một nhóm thanh niên đi trên 3 xe máy đến gây sự, ẩu đả. Trong lúc hỗn chiến, bất ngờ Tr. rút dao găm trong túi quần ra đâm nhiều nhát về phía nhóm thanh niên gây sự với mình.

Hậu quả, anh Phạm Minh Đ. (SN 2003, ngụ thôn Chả Thượng, xã Mỹ Tân) chết trên đường đi cấp cứu ; anh Bùi Văn C. (SN 2002) và anh Bùi Văn S. (SN 1999; cả hai cùng ngụ huyện Ngọc Lặc) bị thương. Hai nạn nhân bị thương hiện đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Ngọc Lạc, còn người tử vong đã được đưa về bàn giao cho gia đình tổ chức an táng.

Đáng nói, sau khi gây án xong, Tr. thản nhiên sửa soạn lại quần áo rồi phóng xe rời khỏi hiện trường, tiếp tục đi sinh nhật bạn ở xã Cao Ngọc. Khi Tr. về nhà sau buổi sinh nhật thì bị Công an bắt giữ.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang lấy lời khai các bên liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ ẩu đả dẫn đến án mạng này.

Your browser does not support HTML5 video.

Vụ đâm chết người ở Nghệ An