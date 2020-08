Thiếu tiền trả nợ và tiêu xài, gã trai 24 tuổi đột nhập phòng trọ bạn gái cũ trộm 9.000 đô la Úc

Công an quận Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Trần Lê Ngọc Sơn (24 tuổi, ngụ tại quận Thủ Đức) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản . Sơn đột nhập vào phòng trọ của bạn gái cũ lấy đi 9.000 đô la Úc rồi đem bán lấy tiền trả nợ và tiêu xài.

Theo chị Lê Thị Thu T. (34 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp, TP HCM), tối 21/8, chị khóa cửa phòng trọ đi ra ngoài có công chuyện. Khi về phát hiện phòng có dấu hiệu bị đột nhập. Kiểm tra thì phát hiện một số tài sản bị mất. Chị T. nghi ngờ người yêu cũ là Sơn đã vào trộm cắp nên đã đến Công an trình báo.

Ngay sau đó, Công an quận Thủ Đức vào cuộc điều tra, triệu tập đối tượng Sơn lên làm việc. Bước đầu, Sơn đã thừa nhận hành vi của mình. Sơn khai, khuya ngày 21/8, Sơn đến phòng trọ chị T. ở phường Hiệp Bình Chánh (quận Thủ Đức). Tuy nhiên, thời điểm này chị T. không có nhà nên đã lấy chìa khóa mở cửa để đi vệ sinh.

Sơn đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản của bạn gái cũ

Do biết chị T. giấu ngoại tệ ở dưới tấm nệm nên Sơn nảy sinh ý đồ trộm cắp tài sản. Sơn lấy 2 xấp đô la Úc rồi đem về giấu ở tủ quần áo nhà mình.

Đến chiều ngày 22/8, Sơn đem 100 đô la Úc đến tiệm vàng trên đường Hiệp Bình (phường Hiệp Bình Chánh) bán lấy 3 triệu đồng. Sau đó, Sơn một khoản đô la Úc khác đến một tiệm vàng trên địa bàn quận Thủ Đức bán lấy 81 triệu đồng.

Số tiền trên Sơn dùng để trả nợ, tiêu xài cá nhân. Một ít đô la Úc còn lại Sơn cất giấu ở nhà để sau có việc sẽ đem đi bán để dùng.

Trước đó, Công an quận Thủ Đức cũng thụ lý một vụ trộm cắp tương tự. Cụ thể, đêm ngày 8/8, tổ tổ tuần tra Công an phường Hiệp Bình Phước phát hiện đối tượng Nguyễn Tuấn Anh có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra hành chính. Người này tỏ ra vô cùng sợ hãi rồi bỏ chạy nên bị tổ tuần tra đuổi theo bắt giữ.

Qua khai thác, Tuấn Anh thừa nhận thời điểm trên vừa đột nhập vào nhà dân lấy trộm một máy tính xách tay, hơn 10 triệu đồng. Tuấn Anh cũng khai đã thực hiện thành công 2 vụ trộm khác vào ngày 17 và 23/7.

Your browser does not support HTML5 video.

Clip ghi lại cảnh đối tượng giật 2 sợi dây chuyền trong tiệm vàng rồi bỏ chạy