Phẫn nộ gã trai vờ rủ đi hát karaoke để dẫn bạn gái 2k7 vào nghĩa trang đánh đập rồi hiếp dâm

Chiều 1/9, lãnh đạo Công an huyện Krông Pắk, Đắk Lắk xác nhận đã bắt kẻ hiếp dâm tại nghĩa trang sau 1 ngày xảy ra vụ việc. Nghi phạm là Phan Văn Thanh (21 tuổi, trú tại thôn 4, xã Hòa An, huyện Krông Pắk) bị bắt để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Trước đó, 10h trưa 30/8, bà Nguyễn Thị H., trú xã Ea Phê, huyện Krông Pắk tới Công an huyện Krông Pắk để trình báo về việc con gái bà là N.T.T. (sinh năm 2007) bị một nam thanh niên hiếp dâm.



Căn cứ trên lời khai của nạn nhân và trình báo của Căn cứ trên lời khai của nạn nhân và trình báo của gia đình , công an huyện đã triển khai lực lượng nhanh chóng xác minh. Đến 15h chiều cùng ngày, công an có đủ bằng chứng ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Thanh.

Nghi can Phan Văn Thanh



Làm việc với cơ quan điều tra, Thanh khai nhận quen T. qua Facebook một thời gian. Chiều 29/8, Thanh nảy ra ý định rủ T. đến xã Hòa An chơi. Tại đây Thanh dùng xe máy chở T. đi nói là đi hát karaoke nhưng sau đó lại đưa cô bé vào khu vực nghĩa trang xã Hòa An. Tại đây, Thanh đánh đập, đe dọa T. để thực hiện hành vi hiếp dâm rồi bỏ đi.

Qua xác minh, được biết Thanh đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản và dã chấp hành xong hình phạt tù vào tháng 10/2018 trở về địa phương.

Hiện Công an huyện Krông Pắk đã ra quyết định tạm giữ Thanh để củng cố hồ sơ, khởi tố điều tra theo quy định.





Ngày 29/8, VKSND TP Cần Thơ cho biết đã phê chuẩn khởi tố bị can và lệnh tam giam đối với Huỳnh Anh An (18 tuổi; ngụ huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".



Được biết, An và bé gái N.H.P.V (13 tuổi; ngụ quận Cái Răng, TP Cần Thơ) quen biết nhau qua mạng xã hội. Sau khoảng 1 tuần nhắn tin qua lại, đến sáng 21/8, V. đi xe máy đến huyện Phong Điền đến gặp An rồi cả hai tới nhà bạn của An ở xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền chơi rồi tổ chức ăn nhậu cùng 3 người khác.



Bữa nhậu kéo dài đến chiều thì tất cả đi về nhà, còn chủ nhà say nên đi ngủ trước. Riêng An và V. đi vào phòng ngủ của chủ nhà và quan hệ tình dục với nhau nhiều lần.



Đến tối, gia đình không thấy V. về nên đi tìm và phát hiện V. ở nhà bạn nên tra hỏi. V. đã kể lại toàn bộ sự việc. Sau đó mẹ V. đã đến công an xã Nhơn Ái trình báo sự việc.

Theo Hà Ly/SKCĐ