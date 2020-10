Chân dung gã trai gạ con dâu của một YouTuber `chat sex` khoe cảnh nóng rồi quay lại, tống tiền

Công an quận 9 (TP Hồ Chí Minh) cho biết, đơn vụ vẫn đang tiến hành điều tra vụ Cưỡng đoạt tài sản theo đơn trình báo của chị N. (25 tuổi, quê ở Bắc Giang). Vụ án này, Công an quận 9 được nhận chuyển giao từ Công an TP Hồ Chí Minh. Kẻ gây án là Ngô Văn Thiện (23 tuổi, ngụ tại thôn Hòa Luật Nam, Cẩm Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình, hiện đang trú tại phường Long Bình, quận 9).