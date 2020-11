Bắt giữ kẻ giật điện thoại, kéo lê thiếu nữ 18 tuổi hàng trăm mét trên đường ở TP.HCM

Theo Tiền Phong đưa tin, ngày 7/11 Công an quận Bình Tân (TP.HCM) đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Gia Đức (32 tuổi, ngụ quận Tân Phú) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản

Được biết, Đức chính là nghi phạm giật điện thoại của cô gái 18 tuổi rồi kéo lê nạn nhân hàng trăm mét trên đường khiến cư dân mạng bức xúc mấy ngày qua.

Đối tượng Trần Gia Đức

Tại trụ sở điều tra, Đức khai nhận, do túng thiếu nên đối tượng đã nảy sinh ý định cướp tài sản. Đến trưa ngày 6/11, người này điều khiển xe máy chạy vòng quanh nhiều tuyến đường để tìm 'con mồi'. Khi đến đoạn đường số 8 ( phường Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân), Đức phát hiện một cô gái đang cầm điện thoại đi bộ liền áp sát rồi giật tài sản.

Dù bị giật bất ngờ, nạn nhân vẫn cố giằng co và bám vào xe tên cướp. Do đó, cô gái bị kéo lê hàng trăm mét trên đường rồi bị văng ra. Sau vụ việc, cô gái bị thương ở chân, được người dân xung quanh đưa đến sơ cứu tại trạm y tế gần đó sơ cứu. Sau đó, cô đã đến công an trình báo vụ việc.



Đối tượng Đức từng có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản. Sau khi giật được điện thoại, Đức cầm đi bán được 1,2 triệu đồng và đã tiêu hết. Đối tượng bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn ở một nghĩa trang trên địa bàn.



Ảnh cắt từ clip

Như đã đưa tin, vào chiều 6/11, một đoạn clip hơn 2 phút được chia sẻ trên MXH khiến nhiều người chú ý. Cụ thể đoạn clip ghi lại cảnh 1 thanh niên đi xe máy kéo lê 1 cô gái phía sau xe tới cả trăm mét.



Cô gái liên tục tìm cách níu vào chiếc xe máy trong khi người điều khiển lại tăng ga, lượn lách hòng đẩy nạn nhân ra.

Đoạn clip đăng tải lên mạng xã hội đã nhận được khá nhiều lượt xem và chia sẻ. Cộng đồng mạng hết sức phẫn nộ với hành động của người đàn ông và truy tìm thung tích người này.



Hiện vụ việc vẫn đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.



Đoạn video được chia sẻ trên MXH

