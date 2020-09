Chân dung kẻ lẻn vào nhà chủ quán nhậu đánh 1 giấc đến rạng sáng rồi mới hiếp dâm, cướp tiền

Công an thị xã Nghi Sơn (tỉnh Thanh Hóa ) cho biết, đơn vị vừa ra lệnh bắt giữ đối với Lê Thanh Thành (SN 1990, trú tại phường Hải Thượng, Thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa) để điều tra về hành vi Hiếp dâm và trộm cắp tài sản theo quy định của Pháp luật





Theo thông tin ban đầu, ngày 28/8, chị L.T.M. đến Công an thị xã Nghi Sơn trình báo việc bị một đối tượng lạ mặt đột nhập vào nhà dùng kéo khống chế, hiếp dâm. Trước khi dời đi kẻ này còn cướp 1 nhẫn vàng 0,5 chỉ cùng 4 triệu đồng tiền mặt.





Sau khi lấy thông tin từ chị M., Công an thị xã Nghi Sơn đã vào cuộc xác minh thông tin, làm rõ vụ việc và bắt giữ nghi phạm gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an nhanh chóng bắt được Lê Thanh Thành.





Tại cơ quan điều tra, bước đầu Thành đã thừa nhận hành vi của mình. Thành khai, tối 27/8 cùng một số người bạn đến quán nhậu của chị L.T.M. ở phường Hải Thượng ăn uống. Đến khoảng 1h ngày 28/8 thì cả hội giải tán. Lúc Thành ra về thì phát hiện chị M. ở một mình nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản

Lê Thanh Thành thừa nhận lẻn vào nhà chủ quán nhậu để trộm cắp tài sản rồi "tiện thể" hiếp dâm nạn nhân





Thành lợi dụng đêm khuya vắng vẻ liền lẻn vào phòng tầng 1 ngủ đến 4h sáng. Sau đó hắn dậy trèo lên tầng 2 (nơi có phòng ngủ của chị M.) với ý định trộm cắp túi đựng tiền thì bị chị M. phát hiện.





Thấy vậy, Thành chạy sang phòng bên cạnh lấy một chiếc kéo khống chế chị M. rồi dùng băng dính trói 2 tay. bịt mặt nạn nhân lại. Chưa dừng lại, Thành tiếp tục dùng kéo cắt quần áo của chị M. và thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân ngay tại phòng ngủ. Thỏa mãn thú tính, Thành bỏ mặc nạn nhân nằm đau đớn trên giường rồi lấy đi chiếc nhẫn vàng 0,5 chỉ cùng 4 triệu đồng tiền mặt rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.





Liên quan đến tình trạng hiếp dâm và cướp tài sản, trước đó vào tháng 5/2020, TAND huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Dương Văn Dương (21 tuổi, ngụ tại thị xã Phú Mỹ) 4 năm tù về 2 tội Trộm cắp tài sản và Hiếp dâm. Ngoài ra, tuyên phạt bị cáo Lê Văn Thành (Nghé, 25 tuổi, ngụ tại thị xã Phú Mỹ) 17 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản.





Theo cáo trạng truy tố, 0h30 ngày 12/11/2019, Thành rủ Dương đến huyện Châu Đức để trộm cắp tài sản. Khi đi đến địa bàn xã Cù Bị thì phát hiện một nhà nuôi gà đá nên Thành dừng xe ở bên ngoài cảnh giới cho Dương đột nhập vào bên trong để trộm gà.





Sau khi bắt 4 con gà đưa ra ngoài cho Thành thì Dương phát hiện cửa sau của căn nhà không khóa nên định lẻn vào trộm cắp tài sản. Vào bên trong không thấy tài sản gì có giá trị mà phát hiện nữ chủ nhà đang ôm 2 con ngủ nên vén màn chui vào. Thấy động, nữ chủ nhà tỉnh dậy Dương liền dùng tay bóp miệng khống chế, đe dọa không cho nạn nhân kêu cứu.





Tiếp đó, Dương thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân. Thỏa mãn thú tính, Dương vơ lấy điện thoại di động của nạn nhân và một số tài sản khác rồi tẩu thoát.





Sau khi kẻ trộm rời khỏi hiện trường, nữ chủ nhà đến Công an huyện Châu Đức trình báo. 14/11/2019, Công an huyện Châu Đức ra lệnh tạm giữ đối với Dương Văn Dương và Lê Văn Thành để điều tra về hành vi hiếp dâm, cướp, trộm cắp tài sản. Theo Công an huyện Châu Đức, cả Dương và Thành đều là những đối tượng từng có tiền án, tiền sự.

Theo Thanh Mai/SKCĐ