Phẫn nộ gã trai bệnh hoạn vờ cho thuê phòng trọ rồi khống chế hiếp dâm, cướp tài sản cô gái đến xem

Công an quận 12 (TP Hồ Chí Minh) cho biết, đơn vị vừa khởi tố đối tượng Nguyễn Thành Trung (27 tuổi), Phan Huỳnh Tuấn T. (17 tuổi), Huỳnh Nhật H. (15 tuổi, ngụ quận 12), Nguyễn Thị Lý (22 tuổi, quê tỉnh Tây Ninh) về các hành vi Hiếp dâm , Cướp tài sản và Không tố giác tội phạm.

Khoảng 19h30 ngày 18/9, Trung điều khiển xe đến khách sạn thuộc phường Tân Thới Nhất (quận 12) thuê phòng rồi đứng đợi chị H. ở đó. Ít phút sau, chị H. chạy đến và được Trung dẫn đi xem phòng.

Lợi dụng chị H. không để ý, Trung khống chết hiếp dâm rồi cướp tài sản của nạn nhân

Khi chị H. di chuyển vào khu vực nhà vệ sinh thì bị Trung xô ngã xuống nền nhà. Ngay lập tức, Trung dùng tay đánh vào mặt nạn nhân, khống chế để cướp tài sản.

Sau khi Trung rời đi, chị H. mới đến Công an trình báo. Nhận được tin báo, Công an vào cuộc điều tra, bắt giữ Trung và các đối tượng liên quan.

Cơ quan điều tra xác định, 2 thiếu niên bị bắt cùng Trung là người giúp sức, mang dây trói đến cho Trung và được Trung hứa cho 500.000 đồng. Lý là bạn gái của Trung được xác định giúp sức bán điện thoại của chị H. để lấy tiền tiêu xài.

Hiện cơ quan Công an vẫn đang lấy lời khai, hoàn thiện hồ sơ vụ án để chuyển cơ quan tố tụng cùng cấp tiếp tục thụ lý.

Your browser does not support HTML5 video.

Bản án chung thân cho kẻ giết người, cướp của, hiếp dâm