Nam thanh niên bị bắt vì... lái xe công nông của chú vợ đi bán lấy 7 triệu đồng

Công an huyện Chư Sê ( Gia Lai ) đã ra lệnh tạm giữ đối với Đỗ Hoàng Huy (23 tuổi, ngụ tại xã Bờ Ngoong) để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo quy định của Pháp luật

Theo thông tin ban đầu, Huy đến nhà chú vợ là ông Đinh Mok chơi rồi hỏi mượn xe công nông trị giá 9 triệu đồng. Huy nói với chú, mượn xe để đi chở lúa mỳ. Nghĩ cháu không có phương tiện sử dụng nên ông Đinh Mok đồng ý luôn.

Thế nhưng, Huy lại điều khiển xe công nông của chú đi ra tiệm sửa xe ở xã Bar Maih lấy 7 triệu đồng rồi bỏ trốn. Với số tiền trên Huy dùng để làm gì thì vẫn đang trong quá trình điều tra.

Về phần ông Đinh Mok, do có việc cần sử dụng xe mà chờ mãi không thấy cháu mang trả nên đã đến Công an huyện Chưa Sê trình báo. Công an vào cuộc điều tra và bắt giữ Huy. Bước đầu Huy đã thừa nhận hành vi của mình.

Trước đó vào đầu tháng 4/2020, Công an huyện Than Uyên (tỉnh Lai Châu) cũng thụ lý một vụ án tương tự. Cơ quan này đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lừ Tiến Dũng (sinh năm 1996, ở khu 9, thị trấn Than Uyên) về hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo đó, khoảng 9h45 ngày 11/3, Công an huyện Than Uyên nhận được đơn trình báo của anh Lò Văn L. (SN 1975, trú tại xã Mường Than, huyện Than Uyên) về việc bị chiếm đoạt tài sản.

Theo đơn trình báo, do có mối quan hệ quen biết nên anh L. cho Lừ Tiến Dũng (SN 1996, ở khu 9, thị trấn Than Uyên) mượn 1 xe máy nhãn hiệu Honda Wave, BKS: 25T1-065.93 nhưng đến nay Dũng chưa trả, hiện không liên lạc được với Dũng.

Đến 13h cùng ngày, Công an huyện Than Uyên lại tiếp tục nhận được đơn trình báo cảu anh Lò Văn K. (SN 1994, trú tạu xã Hua Nà, huyện Than Uyên) về việc Dũng mượn 1 xe máy nhãn hiệu Honda Air Blade, BKS: 25B1-575.77 nhưng đến nay chưa trả, hiện không liên lạc được với Dũng.

Ngay sau đó, Công an huyện Than Uyên đã tổ chức xác minh, điều tra và bắt giữ đối tượng Dũng. Tại cơ quan điều tra , Dũng khai sau khi mượn được 2 chiếc xe máy, đối tượng đã mang xe máy đi cầm cố, lấy tiền tiêu xài.

Theo Nga Đỗ/SKCĐ