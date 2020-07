Bật mí bí mật công đoạn sản xuất thủ công tỉ mỉ đằng sau những chiếc túi hàng hiệu sang chảnh

Thông thường khách hàng sử dụng túi xách hàng hiệu chỉ quan tâm đến mẫu mã, chất liệu, và hãng sản xuất, không mấy ai quan tâm đến quy trình tạo ra sản phẩm đẹp mắt đó. Những nhãn hiệu Gucci, Dior hay Louis Vuitton… được cả thế giới biết đến là những thương hiệu sản xuất túi thời trang hàng hiệu lâu đời đứng đầu thế giới. Nhưng bạn có quan tâm đến việc tại sao họ có thể làm nên sự khác biệt như vậy?

Những thương hiệu xa xỉ với thiết kế túi thủ công mang đậm tính nghệ thuật.

Mạng xã hội những ngày nay đang "rần rần" chia sẻ clip sản xuất túi cực mãn nhãn đến từ thương hiệu xa xỉ đình đám Christian Dior. Trên kênh Youtube chính thức, Dior thường xuyên cho ra mắt những sản phẩm truyền thông dạng video clip quay lại hành trình ra đời của một chiếc túi hiệu Dior từ công đoạn phác thảo, chọn da, may logo, may và hoàn thiện.

Mọi chi tiết đều được làm thủ công.

Dù vẫn biết mỗi chiếc túi hiệu đều tới từ tâm huyết trong từng công đoạn thủ công của những thợ làm túi nhưng tín đồ yêu thời trang vẫn không thể tưởng tượng được mọi thứ lại cầu kì tỉ mỉ tới vậy.

Bản vẽ chi tiết của mẫu Dior Saddle Savoir Faire thêu chi tiết tới từng đường nét bút.

Mọi loại túi xách của các thương hiệu đều phải trải qua những công đoạn bắt buộc trong quá trình sản xuất. Bước đầu tiên chính là thiết kế túi xách, bước quan trọng nhất để tạo nên sự độc đáo riêng của từng thương hiệu. Các nhà thiết kế thường phải dành ra nhiều giờ để cho ra được một bản phác thảo ưng ý nhất. Đối với những loại túi có chi tiết cầu kỳ, 1.500 – 2.000 giờ là thời gian tương ứng để nhà thiết kế có thể hoàn thành được công đoạn này.

Những đường cắt tỉ mỉ, sắc lẹm trên những miếng da hoàn hảo nhất.

Khi bản thiết kế đã hoàn thành, công đoạn chọn da sẽ diễn ra với những tấm da lớn, mềm mại và thường là nguyên miếng. Các thợ cắt da sẽ đảm nhận trọng trách vô cùng khó khăn khi nhận được da làm túi, mỗi tấm da có đường vân, độ dày và ưu điểm khác nhau.





Do đó buộc phải cắt thận trọng và hình dung trước trong đầu phần da nào ứng với phần nào của túi trước khi căt, để tránh lãng phí và làm túi tự nhiên nhất.

Sau công đoạn cắt da sẽ tới ghép từng phần.

Công đoạn đánh dấu vị trí ghép sẽ tiếp nối sau khi những miếng da hoàn hảo đã được cắt xẻ tỉ mỉ. Những phần nối được mài tròn và nhuộm sáp phục vụ cho công đoạn sau.

Công đoạn ghép và gắn logo lên túi.



Tiếp đến công đoạn đòi hỏi sự chính xác và tập trung cao độ: ghép và may túi. Vì là da nguyên chất, nên mỗi lỗ kim chỉ đc đóng một lần và đòi hỏi chính xác tuyệt đối. Logo thương hiệu cũng sẽ được gắn lên túi trong công đoạn này.

Những đường khâu tay tỉ mỉ không thể lệch dù chỉ là một mũi.

Công đoạn may ghép là hết sức cân não dù chỉ là một đường kim hỏng thôi cũng sẽ để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng: một vết hở vĩnh viễn trên da. Những chiếc túi gặp lỗi đều sẽ phải cho hủy hoàn toàn bởi các ông lớn trong làng thời trang không có chỗ cho sản phẩm chất lượng kém.

Thợ làm túi của thương hiệu Hermes chia sẻ xưởng sản xuất như ngôi nhà của họ bởi lượng thời gian khổng lồ họ dành cho từng sản phẩm.

Ráp dây đeo với thân túi là bước cuối cùng để hoàn thành một tác phẩm nghệ thuật của thời trang. Sau khi hoàn thành chiếc túi sẽ qua kiểm duyệt chất lượng kĩ lưỡng trước khi tới tay người tiêu dùng.

Sau công đoạn ghép quai là chiếc túi đã chính thức hoàn thiện rồi.

Sự tỉ mỉ và cẩn thận luôn được đặt lên hàng đầu trong các xưởng may túi xách da hàng hiệu. Các thợ tay nghề cao phải mất 48 giờ để có được đường may chỉnh xác 100%, thậm chí những chiếc túi đặt riêng có thể phải mất đến một năm trời khách mới nhận được món đồ của mình.

Một chiếc túi Hermes đang được chau chuốt tới từng góc cạnh.

Hoàn thành một chiếc túi hiệu quả thực quá gian nan phải không? Đó là lí do giá thành của chúng thường "trên trời" và nằm ngoài khả năng chi trả của phần lớn người dân. Mỗi một chiếc túi là một tác phẩm nghệ thuật nhằm tôn lên chủ nhân của nó với tư cách là một người có tài sản, vị thế cao và đam mê cái đẹp.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ