Bật mí cách bảo mật tin nhắn trên Zalo cực đơn giản tránh bị người khác đọc trộm

Hiện nay, Zalo được xem là mạng xã hội phổ biến nhất nhì tại Việt Nam. Vì vậy việc bảo mật thông tin cho ứng dụng này luôn là vấn đề được nhiều người quan tâm. Việc rò rỉ thông tin hay những đoạn chat trong phần tin nhắn có thể xuất phát từ việc bạn cho bạn bè hoặc người thân mượn điện thoại. Và việc bị đọc trộm tin nhắn riêng tư như thế này là điều mà rất nhiều người cảm thấy khó chịu. Vậy làm thế nào để khắc phục được tình trạng trên?

Cách bảo mật tin nhắn trên Zalo không để người khác đọc lén

Đâu tiên bạn hãy mở ứng dụng Zalo, nhấn im trên phần tin nhắm cần bảo mật và chọn Ẩn trò chuyện - Đặt mã PIN. Khi đó Zalo sẽ yêu cầu người dùng đặt mã PIN bao gồm 4 con số giúp bảo mật những tin nhắn quan trọng khỏi sự tò mò của những người khác.

Bảo mật tin nhắn trên Zalo bằng cách đặt mã PIN

Khi thực hiện xong thao tác những tin nhắn này sẽ tự động biến mất khỏi giao diện trên Zalo. Nếu muốn đọc lại tin nhắn, bạn hãy nhập trên người đó lên hoặc nhập mã PIN vào thanh tìm kiếm.

Nhập lại mã PIN hoặc tên người dùng để tìm lại những đoạn chat trước đó

Trường hợp bạn muốn đổi mã PIN thì hãy chuyển sang mục "Thêm", bấm vào biểu tượng Cài đặt, chọn Tin nhắn - Ẩn trò chuyện và làm theo các bước hướng dẫn. Nếu người dùng không nhớ mã PIN của mình, bạn có thể nhấn vào mục Đặt lại mã PIN để tiến hành đặt lại mã PIN theo yêu cầu của bạn. Việc thay mã PIN thường xuyên sẽ giúp bảo mật tin nhắn trên Zalo được tốt hơn. Thế nhưng điều này cũng sẽ đồng thời xóa hết những tin nhắn mà bạn đã bảo mật trước đó.

Việc thay mã PIN thường xuyên sẽ giúp bảo mật tin nhắn trên Zalo được tốt hơn

Những thao tác đơn giản này giúp bạn có thể bảo mật tin nhắn trên Zalo một cách tốt nhất, tránh khỏi sự tò mò của nhiều người. Đây được xem là một thủ thuật khá hay mà người dùng Zalo nên áp dụng.

Your browser does not support HTML5 video.

Hướng dẫn cách ẩn tin nhắn zalo, không cho người khác xem

Theo Phương Hoa/SKCĐ