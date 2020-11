Bật mí những sản phẩm công nghệ nào nên và không nên mua trong ngày sale cuối cùng 11/11

Từ 0h ngày 11/11, nhiều chương trình khuyến mãi được triển khai tưng bừng trên các sàn thương mại điện tử. Dưới đây là một vài gợi ý hay ho cho bạn trong việc nên và không nên mua những sản phảm công nghệ nào trong ngày sale 11/11.

Những sản phẩm công nghệ nên mua

Galaxy M31

Galaxy M31 chính hãng là sản phẩm được gọi tên đầu tiên trong danh sách này. Chiếc smartphone này hiện đang được bán với giá 5.5 triệu đồng tại các hệ thống lớn trên toàn quốc. Trên Shopee và Tiki, sản phẩm của Samsung có giá rẻ hơn khoảng 900.000 - 1.200.000 đồng. Theo đó, trên Shopee, Galaxy M31 chỉ có giá khoảng 4.300.000 đồng, còn tại Tiki, sản phẩm này đang được bán với giá 4.600.000 đồng.

Chiếc điện thoại này có màn hình 6.4 inch, full HD +, tấm nền Super AMOLED, được trang bị chíp Exynos 9611, RAM 6 GB, bộ nhớ trong 128 GB và pin dung lượng 6.000 mAh.

Smartphone mà bạn nên mua vào ngày sale 11/11 (ảnh minh họa)

Xiaomi Redmi Note 9S

Bên cạnh đó, một ứng viên khác mà bạn cũng không nên bỏ qua đó là chiếc Xiaomi Redmi Note 9S. Sản phẩm chính hãng này được bán trên Shopee với giá 4.000.000 đồng. Trong khi đó, giá của nó trên Lazada là 4.500.000 đồng. So với hệ thống bán lẻ trên toàn quốc, giá của Xiaomi Redmi Note 9S trên các sàn thương mại điện tử đã rẻ hơn từ 700.000 đến 1.700.000 triệu đồng. Máy có cấu hình gồm chip Snapdragon 720G, RAM 4 GB, bộ nhớ trong 64 GB.

Huawei Watch GT 2e

Chiếc đồng hồ thông minh Huawei Watch GT 2e đang được các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada bán với giá 3.000.000 đồng, giảm khoảng 500.000 đồng so với thông thường. Mẫu đồng hồ thông minh này của Huawei sở hữu màn hình 1.39 inch, độ phân giải 454x454, tấm nền AMOLED, giúp khả năng hiển thị màu sắc được tốt nhất.

Sản phẩm sở hữu viên pin 455 mAh có thể sử dụng lên đến 14 ngày/lần sạc. Bên cạnh các chế độ luyện tập, theo dõi nhịp tim, giấc ngủ, sản phẩm còn được bổ sung thêm tính năng theo dõi nồng độ oxy trong máu.

JBL Go Plus

JBL Go Plus chính hãng được được bán trên Shopee với giá 379.000 đồng. Còn tại Tiki thì được bán với giá 440.000 đồng. Giá này thấp hơn so với các hệ thống bán lẻ khoảng 60.000 đồng đến 120.000 đồng. Sản phẩm có kiểu dáng thon gọn, công suất 3W cùng viên pin dung lượng 730 mAh.

Các thiết bị công nghệ không nên mua

Loa Harman Kardon Aura Studio 3

Loa Harman Kardon Aura Studio 3 trên Shopee đang giảm khoảng 13% và được bán với giá 6.000.000 đồng. Trên Lazada, sản phẩm này giảm 7% và có giá 6.400.000 đồng. Tuy nhiên tại nhiều hệ thống bán lẻ trên toàn quốc, sản phẩm này lại chỉ có giá 5.500.000 đồng.

iPhone 11 bản 64 GB

iPhone 11 bản 64 GB được thông báo giảm 25% và bán với giá 16.900.000 đồng trên Shopee. Tuy nhiên ở các hệ thống bán lẻ lớn, sản phẩm này chỉ bán với giá 16.000.000 đồng. Chênh lệch cả gần 1 triệu đồng. Sản phẩm này sở hữu màn hình 6.1 inch cùng con chip Apple A31 Bionic.

iPhone 11 bán trên các sàn thương mại điện tử còn đắt hơn ở bên ngoài (ảnh minh họa)

Galaxy S20 FE

Sản phầm này đang được chào bán trên các sàn thương mại điện tử với giá 13.5 triệu đồng, được quảng cáo là giảm 16% so với những ngày thông thường. Tuy nhiên khi kiểm tra bằng công cụ so sánh giá cho thấy, sản phẩm đã từng được bán với giá 13 triệu đồng vào hồi 13/10 trước đó. Như vậy có thể thấy, thiết bị đã bị tăng 500.000 đồng so với trước đó.

Xem thêm: Người dùng bức xúc khi hàng loạt đơn hàng có mã giảm giá trên Shopee đều bị hủy

Theo Thiên Bình/SKCĐ