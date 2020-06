Tạm giữ nghi can sát hại người phụ nữ mang thai trong nhà nghỉ

Cơ quan chức năng đã bắt giữ được nghi can sát hại người phụ nữ mang thai trong nhà nghỉ khi đối tượng đang lẩn trốn ở huyện Trảng Bom.

Chiều 26/6, Công an TP. Biên Hòa cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ nghi can sát hại người phụ nữ mang thai trong nhà nghỉ. Đối tượng Trần Minh Tâm (29 tuổi, trú tỉnh Đồng Nai) đã bị bắt giữ để điều tra và hành vi " Giết người ".

Trước đó, vào sáng cùng ngày, một cặp nam nữ khoảng 25 tuổi đi vào một nhà nghỉ nằm tại khu KP.5, phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và thuê phòng nghỉ. Nhân viên đưa chìa khóa phòng rồi cả 2 lên nghỉ ngơi. Đáng chú ý, đến trưa cùng ngày chỉ có nam thanh niên rời khỏi nhà nghỉ, không thấy đi cùng cô gái ban sáng.

Người này nói rằng muốn trả phòng, lát nữa cô gái đi cùng sẽ xuống thanh toán nhưng chủ nhà nghỉ không đồng ý. Nhân viên nhà nghỉ lên kiểm tra phòng và gọi cửa nhưng không thấy ai trả lời nên sinh nghi. Khi quản lý nhà nghỉ mở cửa vào bên trong thì phát hiện người phụ nữ mang thai đã tử vong trong nhà vệ sinh, nghi bị sát hại. Lúc này chủ nhà xuống dưới hô hoán kêu cứu, còn nam thanh niên trên đã nhanh chóng bỏ chạy khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã tới hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai nhân chứngvà khoanh vùng đối tượng. Kết quả khám nghiệm cho thấy nạn nhân có nhiều vết thương ở phần cổ, ngực, mất nhiều máu. Nạn nhân được xác định là chị L.C.T. (25 tuổi, quê Quảng Trị).

Sau khi khoanh vùng đối tượng, trích xuất camera an ninh, cơ quan chức năng đã truy tìm và phát hiện Tâm đang lẩn trốn tại nhà người thân ở ấp An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom nên đã tiến hành bắt giữ. Theo lời khai ban đầu của đối tượng, Tâm và nạn nhân T. có quan hệ tình cảm. Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến đối tượng ra tay sát hại người phụ nữ mang thai này, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Đáng chú ý, khi đang truy bắt nam thanh niên, cơ quan chức năng cũng đã phát hiện và bắt giữ em ruột của Tâm là Trần Đăng Khoa (22 tuổi, trú TP. Biên Hòa). Khoa là đối tượng đang bị Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa truy nã trước đó vì hành vi "Cố ý gây thương tích".

Theo Linh Chi/SKCĐ