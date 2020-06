Bắt nghi phạm bắn trọng thương giang hồ 'đất Cảng' khi đang ngồi uống trà

Sáng 22/6, theo Zing , Công an TP. Hải Phòng cho biết đơn vị đã bắt giữ nghi phạm bắn trọng thương giang hồ 'đất Cảng' tại một quán nước trên địa bàn. Nghi phạm Vũ Quốc Long (51 tuổi, trú tại Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng) đã ngồi trên xe ô tô bắn ông Tô Thắng Lợi (50 tuổi, trú phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) vỡ quai hàm vào ngày 14/6.









Trước đó vào ngày 21/6, Vũ Quốc Long đã bị cơ quan chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Hà Nội. Trong sáng nay ngày 22/6, Công an TP. Hải Phòng cũng đã dẫn giải nghi phạm tới hiện trường là quán trà hoa cúc trên đường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng để thực nghiệm lại hiện trường vụ nổ súng.





Để đảm bảo trật tự, cơ quan chức năng đã phong tỏa khu vực, đặt rào chắn hạn chế người dân. Tại hiện trường, nghi phạm Long đã thực hiện lại hành vi ngồi trên ô tô bắn trọng thương ông Lợi Loại súng mà nghi phạm sử dụng là súng tự chế có giảm thanh, nòng dài, khi đi có dùng xe ô tô gắn biển số giả.





Trước đó như Tuổi trẻ xã hội đã đưa tin, vào ngày 14/6, ông Lợi đang đi cùng một người phụ nữ khác tên Vân (thường gọi Vân Vổ) uống nước tại quán trà hoa cúc nói trên. Khi đang ngồi uống trà thì tất cả nghe thấy tiếng súng nổ, khi đó ông Lợi đã bị trúng đạn ở vùng mặt. Một nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết: "Vào 8h sáng 14/6, tôi nghe một tiếng nổ nhỏ. Khi quay lại nhìn thấy ông Lợi ngồi bật dậy, máu chảy ra bê bết ở vùng mặt". Người dân nhanh chóng đưa nạn nhân tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cấp cứu.





Sau đó, nạn nhân được đưa tới Bệnh viện TƯ Quân đội 108 (Hà Nội) để phẫu thuật. Hiện dị vật kim khí đã được lấy ra, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật hàm mặt cho nạn nhân.





Được biết, ông Tô thắng Lợi là người có "số má" ở Hải Phòng, Quảng Ninh, thường được gọi là Lợi "Nam". Người này đã từng đi tù, bị truy sát ngay ngày vừa được thả khỏi trại giam. Quán trà xảy ra vụ nổ súng là quán quen của ông Lợi, ông thường có thói quen ngồi phía ngoài cửa khi tới đây.





Theo Linh Chi/SKCĐ