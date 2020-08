Đi thi ở tuổi 51, cụ ông khao khát có được tấm bằng tốt nghiệp: `Mình muốn làm gương cho thế hệ trẻ`

Thông thường, chúng ta đều thi tốt nghiệp ở tuổi 18, thế nhưng với ông Ra Pát Bông lại là trường hợp ngoại lệ. Ông là một thí sinh lớn tuổi nhất tại điểm thi trường THPT Nam Đông thuộc huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế năm nay.

Theo ghi nhận, năm nay tại trường THPT Nam Đông có 199 thí sinh đăng ký dự thi, là điểm thi chung của ba trường: Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Nam Đông, trường THPT Nam Đông cơ sở 1 và cơ sở 2.

Thí sinh lớn tuổi nhất tại cụm thi tốt nghiệp năm nay

Trong dàn thí sinh năm nay nổi bật chính là ông Ra Pát Bông, sinh năm 1969, là người dân tộc Cơ Tu, là thí sinh lớn tuổi nhất tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.

Chia sẻ với phóng viên Báo Tuổi Trẻ , ông cho biết: "Mình năm nay đã ngoài 50 tuổi. Với kỳ thi tốt nghiệp THPT lần này, mình muốn làm gương cho thế hệ trẻ, các con các cháu và mong rằng sẽ có được tấm bằng tốt nghiệp THPT".

Ông chia sẻ thêm: "Mình đến từ một vùng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, quá trình tự học thực sự rất vất vả, không như lứa trẻ. Bản thân vừa phải lo việc gia đình , công việc riêng và vừa phải cố gắng tự học, dù biết khó khăn nhưng vẫn phải nỗ lực".

Được biết để tham dự kỳ thi năm nay, ông Ra Pát Bông đã theo học Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Nam Đông. Hy vọng trong kỳ thi năm nay, ông sẽ gặp được nhiều may mắn và làm bài thi thật tốt để có thể thực hiện được nguyện vọng có được tấm bằng tốt nghiệp THPT ở tuổi ngoài 50.

