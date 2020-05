Bất ngờ lời khai mới của PGĐ Sở vụ gian lận thi cử ở Sơn La: “Bị cáo bị ép cung”

Trả lời thẩm vấn của VKSND tỉnh, bị cáo Trần Xuân Yến – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Sơn La bất ngờ phản cung. Bị cáo Yến bác bỏ cáo trạng của VKSND tỉnh cũng như những lời khai trước đó với HĐXX.

Bị cáo Yến cho rằng, ngày 28/6/2018, ông Hoàng Tiến Đức (lúc đó làm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã đưa 2 tờ danh sách để nhờ xem điểm thi cho 8 thí sinh. Trong danh sách ghi đầy đủ họ tên, môn thi, số báo danh, phòng thi, địa điểm thi, điểm TS tự chấm (mong muốn đạt được). Sau đó, bị cáo chuyển các danh sách này cho bà Nguyễn Thị Hồng Nga, nguyên chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng (Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La).

Đáng chú ý, bị cáo Yến còn cho rằng, bản thân bị ép cung nên có một số nội dung khai thác không chính xác. Ví dụ như việc trong danh sách chuyển cho bà Nga có ghi số điểm cần phải nâng. Trước việc bị cáo phản cung, đại diện VKSND tỉnh công bố bản tự khai của bị cáo với cơ quan điều tra. Bản tự khai này thể hiện rõ việc bị cáo đã nhờ bị cáo Nga nâng điểm cho 13 thí sinh chứ không phải nhờ xem điểm như bị cáo nói trong phiên xử.

Bị cáo Trần Xuân Yến

Còn về lời khai thể hiện việc chỉ đạo bà Nga dùng phần mềm trên mạng xóa dữ liệu bài thi và đốt tiêu hủy 16 đĩa CD ở nghĩa địa, bị cáo Yến khẳng định do bị ép cung nên khai sai sự thật. Với bản tự khai, bị cáo được điều tra viên cho phép nên mới không đúng sự thật.

Trước đó, trong phiên xử ngày 22/5, bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nga (nguyên chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La khẳng định, bị c áo Yến đã đưa danh sách 13 thí sinh “để nhờ nâng điểm”, toàn bộ tổ xử lý bài thi trắc nghiệm đều phải chịu sự chỉ đạo của bị cáo Yến. Bài thi sau khi được quét phải niêm phong lại ngay trước sự chứng kiến của các bên liên quan nhưng bị cáo Yến không chỉ đạo làm việc này để tạo điều kiện cho việc rút phiếu trả lời trắc nghiệm, sửa đáp án.

Sau khi có kết quả chấm thẩm định, bị cáo mới được Cơ quan An ninh điều tra thông báo 13 trường hợp ông nhờ xem điểm đều bị giảm điểm. Ngoài ra, bị cáo Yến khai mình không bàn bạc kế hoạch sửa bài nâng điểm thi với bị cáo Nga, không tạo điều kiện cho cấp dưới sửa điểm thi. Chỉ một lần Nga sang phòng làm việc của bị cáo và trao đổi nội dung nhờ xem điểm cho các thí sinh.

Xét xử gian lận thi cử Sơn La