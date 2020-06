Bất ngờ lý do nhóm sinh viên bạo tay chi tiền mua hẳn 1 chiếc ô tô để tặng thầy giáo

Một nhóm khoảng 100 sinh viên đã góp tiền "đầu tư" hẳn 1 chiếc Honda Civic trị giá 17.000 USD dành tặng thầy giáo của mình. Ai cũng phải cảm động khi biết lý do.

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cảm động khi một thầy giáo nhận được món quà bất ngờ là chiếc ô tô. Đặc biệt ở chỗ, người tặng món quà bất ngờ cho thầy giáo này không ai khác chính là những sinh viên của thầy.

Được biết, thầy giáo may mắn nói trên là Erich Ling - giáo viên bộ môn Kinh tế một ngôi trường thuộc ở bang Ohio, Mỹ.

Trong clip dài khoảng hơn 1 phút được quay tại quận Portage, một nhóm sinh viên đã làm thầy giáo của mình vô cùng ngạc nhiên, thích thú đến nỗi không nói lên lời.

Thầy Erich Ling bị bịt mắt bằng một chiếc khăn và được vợ là Shanna dẫn tới chỗ chiếc xe ô tô. Khi tháo khăn bịt mắt, Erich Ling đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy các sinh viên tụ tập xung quanh, tay cầm các tấm bảng ghi tên thầy và lời cảm ơn. Đặc biệt hơn cả là lời cảm ơn ý nghĩa được dán trên tấm chắn gió của chiếc ô tô Honda Civic trị giá 17.000 USD - một món quà đặc biệt sau quãng thời gian cách ly.

"Cảm ơn vì tất cả những gì thầy đã dạy", dòng chữ ngắn gọn nhưng chan chứa tình cảm của các học trò.

Chiếc ô tô là món quà cảm ơn của hơn 100 sinh viên gửi đến thầy Erich Ling vì tất cả những gì người thầy này đã dành cho họ.

Khi nhận được món quà, thầy giáo trẻ dường như xúc động đến nỗi "đứng hình" và không thể cất lên lời.

Chứng kiến khoảnh khắc ấm lòng trên, nhiều người tỏ ra vô cùng xúc động về tình cảm thầy trò. Đoạn clip được quay vào ngày 23/5 vừa qua và mới được chia sẻ lại thời gian gần đây nhưng đã khiến cư dân mạng vô cùng thích thú.

"Thật là ý nghĩa. Chắc hẳn người thầy này phải rất tận tâm nên mới được học trò yêu thương đến vậy"; "Đây có lẽ là niềm vui lớn nhất trong cuộc đời của những người làm thầy"; "Những sinh viên này cũng thật tâm lý nhỉ", "Biểu cảm của thầy giáo đáng yêu quá"... đã có hàng triệu bình luận về đoạn clip sinh viên mua ô tô tặng thầy giáo khi nó được đăng tải trên mạng xã hội.

Theo Kiều Đỗ/SKCĐ