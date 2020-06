Bất ngờ phát hiện 2 học sinh trong nhóm 30 dân chơi 'bay lắc' ở quán karaoke

Rạng sáng ngày 27/6, Công an TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đã kiểm tra đột xuất cơ sở karaoke Duyên Hải (phường 2, TP.Đông Hà). Vào thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện trong 6 phòng hát của quán karaoke có hàng chục nam nữ tụ tập 'bay lắc'. Cơ quan chức năng cũng đã tịch thu nhiều dụng cụ sử dụng chất ma túy cùng một số chất nghi ma túy.

Qua test nhanh, Công an TP. Đông Hà xác định có 30/52 trường hợp có mặt tại quán karaoke vào thời điểm đó dương tính với chất ma túy. Các đối tượng dương tính với ma túy trong độ tuổi từ 18-30, đáng chú ý trong đó có 2 trường hợp còn là học sinh. Theo thông tin trên báo Dân sinh, 2 em học sinh này sinh năm 2005 và 2006, hiện đang theo học ở một trường Trung học cơ sở trên địa bàn. Công an TP. Đông Hà cũng cho hay vào 1h sáng ngày 4/3, cũng tại quán karaoke này, cơ quan chức năng đã phát hiện 29 trường hợp dương tính với chất ma túy.

Hiện Công an TP. Đông Hà đang lập hồ sơ để xử lý nhóm người trên theo quy định của Pháp luật

Trước đó vào ngày 19/6, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Phòng CSCĐ Công an huyện Nga Sơn đột kích vào quán karaoke Gia Linh Club trên địa bàn. Vào thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện nhóm đối tượng gồm 54 'nam thanh nữ tú' đang mở tiệc ma túy mừng sinh nhật.

Cơ quan chức năng thu giữ nhiều tang vật gồm ketamin, thuốc lắc cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy, nhiều vũ khí như dao, kiếm,.. và các tang vật khác có liên quan. Trong nhóm 54 đối tượng bị bắt giữ có 36 nam và 18 nữ, đến từ các tỉnh, thành phố khác nhau như Sơn La, Phú Thọ, Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Vũng Tàu, Hậu Giang... Trong số những người này này có nhiều đối tượng cộm cán trên địa bàn.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Linh Chi/SKCĐ