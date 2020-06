Bất ngờ với bức tường Hàn Quốc trạm trổ bắt mắt giữa lòng Hà Nội

Hẳn đã không ít lần bạn phải xuýt xoa, ghen tị với những nhóm du lịch vi vu tận Hàn Quốc, tham quan các cung điện cổ với kiến trúc xa xưa trong bộ hanbok xinh xắn. Loạt ảnh sống ảo cạnh những bức tường trạm trổ hoa văn và mái ngói vòm tròn đúng chuẩn Hàn Quốc đã đốn tim không ít người. Nhưng có lẽ giờ đây với một số bạn trẻ đang ở Hà Nội, cơ hội sống ảo cạnh bức tường với hoa văn đặc trưng xứ xở kim chi đã không còn là ước mơ quá xa lạ.

Cung điện Hàn Quốc nổi tiếng với đủ góc sống ảo đẹp mê ly

Góc check-in này theo thông tin từ một số bạn trẻ 'đam mê' check in, chụp ảnh thì nằm tại khu Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Đây là bức tường của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội, bởi vậy nên khu này mới được thiết kế và điêu khắc với hoa văn đậm chất Hàn như thế.

Không ít bạn trẻ tò mò đã tìm tới đây và chụp vô số kiểu ảnh bên bức tường độc đáo này. Thậm chí trong một số loạt ảnh trên mạng, một số 'thánh sống ảo ' chỉ đứng từ bên này đường chụp sang, với background là bức tường Hàn Quốc này cũng đã đủ có một bộ ảnh đẹp lung linh, hệt như đang vi vu tham quan Hàn Quốc thật vậy.

Tuy nhiên, theo thông tin của một số cư dân mạng, hiện Đại sự quán Hàn Quốc đã không còn cho phép lại gần chụp ảnh tại đây nữa. Được biết, cách một vài đoạn có lắp camera an ninh, nếu đứng quá lâu sẽ bị công an hoặc bảo vệ ra nhắc nhở, điều này có lẽ là để đảm bảo an ninh cho khu vực đại sứ quán.

Dù vậy, nếu chỉ đứng từ bên này đường chụp sang thì bạn vẫn có thể có một bộ ảnh sống ảo cực đẹp, lung linh chẳng khác gì đang du lịch Hàn Quốc đâu. Hãy giữ yên lặng và lịch sự nếu bạn có ý định tới khu vực này để chụp ảnh hay dạo chơi nhé. Còn nếu không thể check-in tại đây, thì cũng đừng quá buồn bã, bởi Hà Nội còn vô số điểm đẹp, góc sống ảo lung linh đậm chất Hàn nếu bạn muốn có 'pô' ảnh như đang vi vu tại xứ xở kim chi mà.





Theo Chi Nguyễn/SKCĐ