Bất ngờ với tuyệt chiêu đo chiều cao con người trên iPhone 12 Pro, ngay cả khi họ đang... ngồi ghế

Không cần thước dây hoặc các vật dụng đo đạc chuyên dụng khác, bạn vẫn có thể đo chiều cao cho mọi thành viên trong gia đình mình bằng chính chiếc iPhone 12 Pro, ngay cả khi họ đang ngồi ghế. Điều này bắt nguồn từ việc Apple đã quyết định trang bị cảm biến LiDAR cho bộ đôi iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max.

iPhoen 12 Pro và Pro Max có khả năng đo chiều cao của con người

Mặc dù Apple chủ yếu nhấn mạnh về AR tuy nhiên cảm biến LiDAR trên các thiết bị iPhone 12 Pro cũng còn rất nhiều tính năng thú vị chưa được khai thác. Một trong số đó chính là việc đo chiều cao trên cơ thể người qua ứng dụng Measure được tích hợp sẵn trên hệ điều hành iOS.

Để thực hiện, bạn chỉ cần sở hữu một chiếc iPhone 12 Pro hoặc Pro Max, mở ứng dụng Measure trên điện thoại và phải đặt iPhone cách xa một khoảng, sao cho hình ảnh của người đó xuất hiện trọn vẹn trên iPhone từ đầu đến chân.

Cảm biến LiDAR trên iPhone 12 Pro

Lúc này, cảm biến LiDAR sẽ tự động phát hiện và quét chiều cao của đối tượng cần đo, đồng thời hiển thị kết quả ở bên trên và cho phép bạn lưu lại ảnh nếu muốn. Tính năng này còn thú vị ở chỗ, nó cho phép bạn đo chiều cao của một người ngay cả khi họ đang ngồi ghế mà không cần phải đứng lên.

Bạn có thể chuyển đơn vị đo sang mét bằng cách vào phần: Settings > Measure > Measure Units.

Ngoài iPhone 12 Pro và Pro Max thì tính năng này cũng được Apple tích hợp trên dòng iPad Pro 2020.

Cảm biến LiDAR trên iPhone 12 còn có nhiều tính năng thú vị khác

Mặc dù là một tính năng đơn giản, thế nhưng cảm biến LiDAR còn có nhiều điểm thú vị hơn mà bạn có thể chưa khám phá ra hết. Được biết, cảm biến LiDAR có khả năng tạo ra bản đồ 3D của cảnh, cho phép đo chiều cao của người một cách chính xác.

Theo Phương Hoa/SKCĐ