Lật tẩy chiêu trò gian xảo của 6 nữ quái nói dối đi thắp hơn nghĩa trang rồi đưa nhau ra hồ ăn nhậu

Công an xã Hòa Ninh (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng ) cho biết, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ đề nghị lãnh đạo huyện xử phạt hành chính đối với hành vi không chấp hành quy định giãn cách xã hội đối với 7 người (6 phụ nữ và 1 đàn ông).

Theo thông tin từ Công an xã Hòa Ninh, chiều 9/8, lực lượng chức năng đang làm việc ở chốt kiểm dịch COVId-19 thì phát hiện một số người đi vào khu vực Hồ Hòa Trung nên đến chặn lại kiểm tra.

Nhóm đối tượng bị phát hiện khi đang ăn nhậu bên bờ hồ

Được biết, chốt kiểm dịch này do xã Hòa Ninh lập ra để phòng tránh dịch COVID-19 và để tránh người dân tụ tập đông người trong thời gian giãn cách xã hội.

Sau đó, Công an xã đi tuần thì phát hiện nhóm 7 người đang ngồi tổ chức ăn nhậu và hóng mát bên cạnh bờ hồ. Khi kiểm tra thì phát hiện đây là nhóm người từng khai báo đi đến nghĩa trang thắp hương.

Nhóm người này sống ở các quận trung tâm TP Đà Nẵng. Do thời gian dịch bị giãn cách nên rảnh rỗi, rủ nhau đi ra khu hồ để ăn nhậu.

Trước đó, Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) đã lấy lời khai của 10 người liên quan đến hành vi đánh bạc. Nhóm người này đã bất chấp dịch bệnh , tụ tập nhau đến bờ biển dọc đường Lê Đức Thọ để đánh bạc. Trong nhóm 10 người bị bắt có 6 nữ, 4 nam.