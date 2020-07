Đột kích cơ sở massage phát hiện nhân viên thoát y, kích dục để khách “vui tới bến”

Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, khoảng 15h ngày 7/7, Đội Cảnh sát hình sự - Công an huyện Long Thành phối hợp với Công an xã An Phước bất ngờ kiểm tra một cơ sở massage có tên Hồng Loan ở ấp 5, xã An Phước, huyện Long Thành.