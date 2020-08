Bí mật đặt định vị trên ô tô, chồng ngớ người trước cảnh nóng của vợ và tài xế trẻ

Hưng và vợ kết hôn được 4 năm và có một cô con gái nhỏ. Vì chuyên tâm phát triển sự nghiệp, chẳng mấy chốc Hưng đã trở thành giám đốc của một công ty tư nhân, công danh tiền tài ổn định khiến nhiều người thèm khát.

Vì quá bận rộn nên anh không có nhiều thời gian để chở vợ con đi làm, đi học. Do đó, Hưng quyết định thuê tài xế, vừa đảm bảo việc đưa đón vợ con hàng ngày, khi anh lỡ uống say khi tiếp đối tác cũng có người đến chở về, đảm bảo an toàn hơn.

Tài xế anh thuê là một cậu sinh viên năm 3 còn trẻ tuổi. Cậu trai quê tỉnh lẻ khá điển trai và ít nói, cậu nói năm 3 học rất ít, bố mẹ ở quê đều đã già yếu nên quyết định đi làm thêm trang trải cuộc sống.

Ảnh minh họa.

Thấy vậy, Hưng càng thương tình và nâng đỡ cậu sinh viên này hơn. Tuy nhiên, dù sao cũng là người không quen biết nên anh vẫn âm thầm lắp định vị trên xe, phòng khi bất trắc. Thời gian đầu theo dõi, Hưng thấy tài xế làm việc rất nghiêm túc, chỉ chở con anh đi học, vợ anh đi làm rồi đón về, ngoài ra không đi đâu khác.

Dần dần, Hưng cũng quên dần việc theo dõi định vị. Cho đến gần đây, Hưng bỗng nhận ra vợ đổi khác. Cô ăn mặc trẻ trung, yêu đời hơn trước, chăm chỉ đi làm đẹp spa... Tuy nhiên, đối với chồng cô lại khá lạnh nhạt và việc chăn gối cũng dần thưa thớt.

Hưng dần nghi ngờ cô có tình mới, thế nhưng, anh thuê thám tử theo dõi một thời gian đều không thấy điều gì bất thường, ngày ngày cô chỉ đi làm, cùng tài xế đi đón con rồi về nhà. Cho đến một ngày, Hưng nhận ra thời gian đi đón con của vợ bỗng lâu một cách lạ kỳ. Qua định vị, anh thấy cứ thứ 6 hàng tuần vợ lại xin về sớm, cùng tài xế đi đến đoạn đường ít người qua lại một lúc lâu mới vòng trở về đón con.

Ảnh minh họa.

Khi đã rút ra quy luật, một ngày Hưng bất ngờ lái xe đến vị trí định vị để xem chuyện gì xảy ra. Từ xa, anh đã thấy chiếc xe quen thuộc của mình đỗ ở phía lùm cây ven đường. Anh dừng xe lại, nhẹ nhàng đi bộ lại gần để tránh người bên trong phát hiện ra.

Chỉ ít phút sau, Hưng suýt phát điên khi thấy vợ đang ôm hôn gã tài xế trẻ, hai người quần áo xộc xệch, lao vào nhau như con thiêu thân. Đến khi nhìn thấy anh, 2 con người kia mới tỉnh táo trở lại, ngồi run bần bật và không ngừng xin lỗi.

Hưng cho cậu tài xế trẻ nghỉ việc ngay trong ngày hôm đó, chiếc xe anh cũng bán luôn vì cảm thấy quá bẩn thỉu. Nhìn vợ, anh không biết phải làm sao bây giờ, nếu ly hôn con gái anh sẽ không có mẹ, anh không nỡ lòng nào...

