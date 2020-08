Chân dung cặp đôi liều lĩnh `kinh doanh` ma túy ngay tại nơi cai nghiện ở Thanh Hóa

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Thanh Hóa đang mở rộng điều tra vụ việc, một cặp đôi nam nữ mang ma túy xuống trung tâm cai nghiện để bán cho người nghiện tại trung tâm.





Theo cơ quan điều tra, khoảng 6h ngày 28/8, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Hiền (SN 1983; ngụ phường Quảng Thắng) và Nguyễn Hùng Cường (SN 1980; ngụ phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa) đang tiến hành giao dịch ma túy với người nghiện ở khu vực gần trung tâm cai nghiện ma túy bằng Methadone.

Đối tượng Hiền khai báo về hành vi của mình





Qua khám xét, Công an thu giữ 15 gói heroin, 2 điện thoại di động cùng nhiều tang vật liên quan. Hiền và Cường sau đó bị áp giải về trụ sở Công an làm việc.





Tại cơ quan điều tra, cả Hiền và Cường đều khai nhận quen biết nhiều người đang cai nghiện ở trung tâm có nhu cầu sử dụng ma túy nên thường xuyên mang ma túy từ TP THanh Hóa xuống khu vực này để buôn bán.

Đối tượng Cường





Liên quan đến công tác phòng chống tội phạm ma túy, trước đó vào cuối tháng 5/2020, Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) bắt quả tang cặp đôi chuyên bán ma túy trước cổng Bệnh viện . Danh tính là Lê Phạm Minh Tuấn (29 tuổi, ngụ phường Hoà Khánh Nam, quận Liên Chiểu) và Bùi Thị Liễu (25 tuổi, quê huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình).





Theo Công an quận Ngũ Hành Sơn, Tuấn và Liễu thường xuyên đến cổng bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (quận Ngũ Hành Sơn) để giao ma túy cho người nghiện. Tối 26/5, Công an bắt quả tang hai đối tượng đang giao dịch ma túy, thu giữ 40 viên nén ma túy, hơn 11 triệu đồng.





Qua khám xét nơi ở của Tuấn và Liễu tại phường Khuê Mỹ (quận Ngũ Hành Sơn) thì phát hiện thêm 286 viên thuốc lắc, sáu gói bột màu trắng, một cân tiểu ly điện tử được phát hiện. Tại cơ quan công an, cả hai khai nhận là nhân tình của nhau. Những viên nén là thuốc lắc, bột màu trắng là ketamine.



Your browser does not support HTML5 video.



Theo Thanh Mai/SKCĐ