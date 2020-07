Bắt thanh niên 10x dùng clip nóng ép các cô gái trẻ quan hệ tình dục

Ngày 3/7, Phòng CSHS Công an TP. Đà Nẵng cho biết đơn vị vừa tạm giữ đối tượng Nguyễn Thanh Nhàn (SN 2000, trú thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) để củng cố hồ sơ, khởi tố tội danh 'Cưỡng đoạt tài sản'.





Theo thông tin ban đầu, đối tượng Nguyễn Thanh Nhàn đã lập tài khoản fake trên mạng xã hội Facebook bằng tên và hình ảnh cá nhân của chị N.B.N. (37 tuổi, trú TP.HCM) để tiếp cận các cô gái trẻ non dạ để tống tình, tống tiền. Thủ đoạn của Nhàn là đăng tin cho vay lãi suất thấp, không thế chấp, không cần gặp mặt, người vay chỉ cần chuyển khoản trước tiền cọc để xác nhận. Khi những cô gái có nhu cầu vay tiền chuyển cho Nhàn tiền cọc thì bị đối tượng chiếm đoạt.





Không dừng lại ở đó Nhàn còn "dụ" các cô gái trẻ đẹp muốn đặt cọc tiền phải gửi ảnh nóng, clip nóng của bản thân để làm tin. Nhiều cô gái vì cả tin đã gửi nhiều ảnh nóng, clip nóng cho Nhàn. Sau khi nắm giữ số hình ảnh và video này, Nhàn đã dùng để khống chế, ép buộc nạn nhân phải quan hệ tình dục , nếu không nghe theo sẽ bị tung hình lên MXH.





Cơ quan chức năng phát hiện 1 nạn nhân đã bị Nhàn yêu cầu ra TP. Huế, ép quan hệ tình dục với mình. Tuy nhiên cô gái này đã đề nghị Nhàn vào TP. Đà Nẵng, lấy lý do "chưa đi xa bao giờ" và ngầm báo tin cho cơ quan công an. Ngày 1/7, Phòng CSHS Công an TP. Đà Nẵng đã ập vào một khách sạn tại địa phương, sau đó bắt quả tang Nhàn đang chuẩn bị cưỡng bức một cô gái. Sau khi bị bắt, Nhàn đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo Linh Chi/SKCĐ